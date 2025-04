Betis Pellegrini | "Fiorentina pericolosa Ci servirà anche un po' di fortuna"

Al Betis il derby, Isco: “Colletta per tenere Antony”. Pellegrini: “Dedicato ai tifosi" - Siviglia, 31 marzo 2025 – Il turno appena trascorso di Liga ha visto il derby tra il Betis e il Siviglia, uno dei più sentiti in tutta la Spagna. Ad avere la meglio è stata la squadra di Pellegrini, che ha reagito allo svantaggio iniziale per mano di Ruben Vargas e ha ribaltato la gara tra il 25' e il 45+3' con Johnny Cardoso e Juan Camilo Hernandez. Per i biancoverdi si tratta di un successo nella stracittadina che mancava addirittura dal 2018. 🔗sport.quotidiano.net

Affronta il Man United per Antony dipende da Betis che raggiunge la Champions League, suggerisce Pellegrini - 2025-04-04 16:03:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il vero manager di Betis Manuel Pellegrini ha dichiarato di voler estendere il soggiorno di Antony con il club dopo che l’ala del Manchester United e i suoi compagni di squadra si sono concentrati sul “obiettivo più grande” di raggiungere la Champions League. La seconda firma più costosa nella storia dello United ha aiutato Betis a colpire la forma scintillante da quando ha fatto il suo debutto il 2 febbraio, spostando sei punti timidi del quarto posto a Laliga. 🔗justcalcio.com

Pellegrini supera Serra Ferrer e fa la storia con Betis - 2025-04-21 23:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Con la vittoria della tua squadra stasera Montiliviche ritorna alla lotta per la piazza della quinta lega che darà accesso alla prossima edizione del Campioni, Manuel Pellegrini Ha fatto la storia. Il cileno è diventato l’allenatore con più trionfi tra tutte le competizioni con il Betissuperando la registrazione stabilita anni fa in due fasi di Lorenzo Serra Ferrer. 🔗justcalcio.com

Betis, Pellegrini: "Fiorentina pericolosa. Ci servirà anche un po' di fortuna" - Il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina valida per l`andata delle semifinali. 🔗calciomercato.com

Dalla magia di Isco al ritrovato Antony: i segreti del Betis dell’Ingegner Pellegrini - Il Real Betis sogna in grande: per la prima volta nella loro storia i biancoverdi hanno raggiunto la semifinale di una coppa internazionale L’ultimo ostacolo per la Fiorentina sulla strada verso ... 🔗gianlucadimarzio.com

Betis, Bakambu out dai convocati. Pellegrini: "Non credo avrà problemi per la Fiorentina" - Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Valladolid, valida per la 33^ giornata de LaLiga e ha fatto un punto sulle ... 🔗tuttomercatoweb.com