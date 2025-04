Bestemmi? Paga 1 euro un altro bar trevigiano mette la multa

Bestemmia è spesso un intercalare radicato, tanto diffuso quanto fastidioso, soprattutto quando ci sono di mezzo bambini e famiglie. Ma al bar Mexico di Fontanelle, in provincia di Treviso, le parolacce si trasformano in qualcosa di utile: beneficenza.

Bestemmi? Paga 1 euro, un altro bar trevigiano mette la multa - In Veneto, si sa, la bestemmia è spesso un intercalare radicato, tanto diffuso quanto fastidioso, soprattutto quando ci sono di mezzo bambini e famiglie. Ma al bar Mexico di Fontanelle, in provincia di Treviso, le parolacce si trasformano in qualcosa di utile: beneficenza. E’ meglio se non... 🔗trevisotoday.it

