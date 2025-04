Bersani a La7 | Meloni e Salvini vogliono spiegarci morale e religione arruolano Dio come sottosegretario

Meloni, Salvini e Milei, tra le tante cose c’è l’idea di spiegare a noi e al Papa di turno la religione e la morale, arruolando Dio come se fosse un sottosegretario“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta le posizioni espresse anni fa su Papa Francesco dal presidente argentino Javier Milei, dall’attuale premier Giorgia Meloni e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.E aggiunge: “Non è un caso che la Meloni, dopo i funerali di Papa Francesco, i colloqui li abbia avuti solo con Milei e con Orban, il resto erano tutte sedie. In ogni caso, rispetto alla destra di Berlusconi con questi c’è un salto di qualità: almeno il berlusconismo, da buon peccatore, che fosse ateo o devoto, delegava tutto alla Chiesa, nel senso che la Chiesa gli diceva il non negoziabile e lui obbediva. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni e Salvini vogliono spiegarci morale e religione, arruolano Dio come sottosegretario” “Nell’ideologia che accomunae Milei, tra le tante cose c’è l’idea di spiegare a noi e al Papa di turno lae la, arruolando Diose fosse un“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta le posizioni espresse anni fa su Papa Francesco dal presidente argentino Javier Milei, dall’attuale premier Giorgiae dal ministro dei Trasporti Matteo.E aggiunge: “Non è un caso che la, dopo i funerali di Papa Francesco, i colloqui li abbia avuti solo con Milei e con Orban, il resto erano tutte sedie. In ogni caso, rispetto alla destra di Berlusconi con questi c’è un salto di qualità: almeno il berlusconismo, da buon peccatore, che fosse ateo o devoto, delegava tutto alla Chiesa, nel senso che la Chiesa gli diceva il non negoziabile e lui obbediva. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Bersani a La7: “Meloni ponte tra Usa e Ue? Storia grottesca creata dai tg italiani”. E attacca il vice di Trump: “Dacci indietro la Statua della Libertà” - “Il discorso di J. D. Vance è stato allucinante. Più allucinante ancora è stato il commento della Meloni, perché con quel discorso si ribaltano totalmente i valori dell’Occidente. È una roba incredibile. Una bella risposta a Vance io l’avrei data così: ‘Caro Vance, tieniti i tuoi fondamentalisti bigotti che hanno visto Dio, tieniti il Ku Klux Klan e dacci indietro la Statua della Libertà che te l’abbiamo mandata noi, vecchia Europa‘”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bersani a La7: “Per Meloni è sbagliato dire ‘piano di riarmo’? Allora chiamiamolo Ugo. Suo tifo per Trump è quasi sindrome di Stoccolma” - “Giorgia Meloni dice che la parola riarmo non è la parola adatta per parlare del piano di von der Leyen? Chiamiamolo Ugo“. È il commento ironico di Pier Luigi Bersani alla contorta spiegazione che la presidente del Consiglio ha rilasciato alcuni giorni fa ai microfoni dei giornalisti circa il piano di riarmo europeo. Ospite di Dimartedì (La7), l’ex ministro spiega il suo scetticismo sul piano europeo: “Von der Leyen lo saprà che tutti questi paesi comprano armi dagli Usa per il 60% così come saprà che ci sono 6 o 7 carri armati e che qualcuno produce in casa, però lo fa su licenza americana. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bersani senza vergogna su La7: “Andar da Trump a pietire”… Lo show dell’insulto “ironico” contro Meloni non fa ridere: anzi è un boomerang (video) - Niente, non c’è niente da fare: in un momento delicato come quello della vigilia della missione di Giorgia Meloni a Washington, con la premier in partenza per una trasferta benedetta dall’Europa in cui il presidente del Consiglio darà voce alla Ue parlando con Trump e indicando una rotta strategica in un momento di incertezza politica e di mercati in oscillazione. Con la premier che mostra mostra prudenza e realismo, ma anche determinazione e ottimismo, tutti sembrano comprendere l’importanza della trattativa, il ruolo chiave e le potenzialità contrattuali dell’Italia, e la delicatezza del ... 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bersani a La7: “Meloni e Salvini vogliono spiegarci morale e religione, arruolano Dio come…; Bersani: L'aumento della pressione fiscale? Meloni o ci prende in giro o non conosce l'Abc; Renzi: Sobrietà per il 25 aprile? Solo un ministro fuori di testa come Musumeci...; Bersani a La7: “Meloni e Salvini? Sovranisti della mutua, stanno coi ricchi come Musk e cercano…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bersani sul governo Meloni: "Questa famosa destra sociale non c'è mai stata" - Il commento di Pier Luigi Bersani sul governo Meloni: 'In questi due anni e mezzo i soldi sono andati alle rendite finanziarie'. 🔗la7.it

Vertice Trump-Zelensky, Bersani: "Meloni ha perso un'occasione enorme, sta nella sua parrocchietta ideologica" - Pier Luigi Bersani commenta così l’atteggiamento di Giorgia Meloni in occasione del vertice tra Trump e Zelensky tenutosi a San Pietro. 🔗la7.it

Bersani a La7: “Meloni regista dei colloqui tra i leader della Terra? Se nel mondo si mettono a ridere di noi, non stupiamoci” - “La narrazione di Palazzo Chigi, secondo cui Giorgia Meloni è una burattinaia che tira i fili a livello internazionale? Cerchiamo di non esporci al ridicolo. Questa gente qui, e cioè Trump o Putin o S ... 🔗informazione.it