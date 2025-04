Berrettini si ritira a Madrid per problemi addominali preoccupato per Roma

Berrettini ha recentemente dovuto ritirarsi dal confronto disputato al Masters 1000 di Madrid a causa di un fastidioso malessere addominale, già riscontratosi in un precedente impegno agonistico. Tale condizione suscita preoccupazioni riguardo al suo attuale stato di forma, in particolare in vista del prossimo appuntamento agli Internazionali d’Italia presso il Foro Italico . L'articolo Berrettini si ritira a Madrid per problemi addominali, preoccupato per Roma è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Berrettini si ritira a Madrid per problemi addominali, preoccupato per Roma Il noto tennistaha recentemente dovutorsi dal confronto disputato al Masters 1000 dia causa di un fastidioso malessere addominale, già riscontratosi in un precedente impegno agonistico. Tale condizione suscita preoccupazioni riguardo al suo attuale stato di forma, in particolare in vista del prossimo appuntamento agli Internazionali d’Italia presso il Foro Italico . L'articolosiperperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Atp Madrid, Berrettini si ritira dopo un set: Draper agli ottavi. Il tennista romano: «Inutile rischiare» - Ancora problemi all’addome per Matteo Berrettini, che è stato è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L’azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Da valutare ora le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che inizieranno il prossimo 7 maggio. 🔗open.online

Berrettini si ritira a Madrid, ancora un problema agli addominali - Madrid, 29 aprile 2025 – Ennesimo stop per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Madrid, interrompendo dopo un’ora di gioco il match dei sedicesimi di finale contro Daper. Berrettini ha dichiarato il forfait dopo il primo set perso al tie break 7-6(2). Il motivo è ancora una volta un infortunio agli addominali, anche se, pare di lieve entità. A suggerire che si tratti di questo tipo di problema è stato subito Draper: "Matteo ha detto che si sentiva tirare gli addominali”, le sue parole ai giornalisti. 🔗sport.quotidiano.net

Atp 1000 Madrid, Berrettini si ritira dopo un set dopo aver lottato alla pari con Draper - Ancora problemi all’addome e Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L'azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Adesso sono da valutare le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo. 🔗feedpress.me

Se ne parla anche su altri siti

Berrettini si ritira dopo un set: avanza Draper; Lorenzo Musetti avanza a Madrid, Berrettini si ritira per infortunio; Atp Madrid, Berrettini si ritira dopo un set: Draper agli ottavi. Il tennista romano: «Inutile rischiare; Matteo Berrettini si ritira dal Madrid Open: nuovi problemi fisici per l'azzurro, Internazionali a Roma a rischio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Matteo Berrettini si ritira dal Madrid Open: nuovi problemi fisici per l'azzurro, Internazionali a Roma a rischio - Matteo Berrettini alza bandiera bianca e saluta Madrid per l'ennesimo problema fisico. Dopo il primo set contro Jack Draper, vinto 7-6 ... 🔗msn.com

Masters Madrid: Berrettini si ritira dopo un set - Ancora problemi all'addome e Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. (ANSA) ... 🔗msn.com

Infortunio Berrettini a Madrid, si ritira dopo il primo set con Draper: salta Roma? Cos'è successo - Il tennista romano lascia il campo dopo aver ceduto il primo parziale nel match del terzo turno: Internazionali BNL d'Italia a rischio? La situazione ... 🔗msn.com