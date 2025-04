Bernini dal governo 1 miliardo per accelerare ricostruzione | fondi per i Campi Flegrei

governo non ha mai lasciato solo chi ha vissuto momenti di angoscia e ha subito danni alle proprie case o aziende. Siamo stati al fianco di cittadini, famiglie e imprese con sostegni concreti e continui. Oggi, con il nuovo intervento del Consiglio dei ministri, rinnoviamo questo impegno: un miliardo di euro per accelerare la ricostruzione e mettere in sicurezza i territori più fragili del nostro Paese, dall’Emilia Romagna ai Campi Flegrei, dalle Marche alla Toscana. Perché ricostruire non basta: vogliamo proteggere e dare futuro a chi ha già dimostrato grande forza e capacità di ripartire”. Così sui social la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 🔗 Anteprima24.it - Bernini, dal governo 1 miliardo per accelerare ricostruzione: fondi per i Campi Flegrei Tempo di lettura: < 1 minuto“Da quando l’Emilia Romagna è stata colpita dalle terribili alluvioni del 2023 e 2024, ilnon ha mai lasciato solo chi ha vissuto momenti di angoscia e ha subito danni alle proprie case o aziende. Siamo stati al fianco di cittadini, famiglie e imprese con sostegni concreti e continui. Oggi, con il nuovo intervento del Consiglio dei ministri, rinnoviamo questo impegno: undi euro perlae mettere in sicurezza i territori più fragili del nostro Paese, dall’Emilia Romagna ai, dalle Marche alla Toscana. Perché ricostruire non basta: vogliamo proteggere e dare futuro a chi ha già dimostrato grande forza e capacità di ripartire”. Così sui social la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria. 🔗 Anteprima24.it

