Bergamo 4 anni e 6 mesi all’ex titolare dell’asilo horror dove i bambini venivano picchiati umiliati e maltrattati

Bergamo, 30 aprile 2025 – Ha ascoltato la lettura della sentenza a fianco dei suoi difensori. Poi Paola Martinelli, ex titolare dell’asilo nido privato Girotondo, in via Rosa, in città, ha abbandonato l’aula senza dire nulla. Qualche istante prima il tribunale collegiale l’ha condannata a 4 anni e sei mesi (quanti ne aveva chiesti il pubblico ministero Monzio Compagnoni) per maltrattamenti fisici e verbali su 4 bambini che avevano frequentato il nido chiuso nel 2020 con il Covid (la condanna riguarda gli episodi ripresi dalle immagini delle telecamere che gli uomini della Mobile avevano piazzato nell’asilo durante le indagini e le intercettazioni). Le attenuanti Assolta per altri episodi. All’imputata sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Inoltre una provvisionale di 10mila euro. 🔗 Ilgiorno.it - Bergamo, 4 anni e 6 mesi all’ex titolare dell’asilo horror dove i bambini venivano picchiati, umiliati e maltrattati , 30 aprile 2025 – Ha ascoltato la lettura della sentenza a fianco dei suoi difensori. Poi Paola Martinelli, exnido privato Girotondo, in via Rosa, in città, ha abbandonato l’aula senza dire nulla. Qualche istante prima il tribunale collegiale l’ha condannata a 4e sei(quanti ne aveva chiesti il pubblico ministero Monzio Compagnoni) per maltrattamenti fisici e verbali su 4che avevano frequentato il nido chiuso nel 2020 con il Covid (la condanna riguarda gli episodi ripresi dalle immagini delle telecamere che gli uomini della Mobile avevano piazzato nell’asilo durante le indagini e le intercettazioni). Le attenuanti Assolta per altri episodi. All’imputata sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Inoltre una provvisionale di 10mila euro. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Donna di 39 anni investita da un’automobile in pieno centro a Bergamo: è grave - Questa mattina una 39enne è stata investita da un'automobile in pieno centro a Bergamo. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale e sarebbe in gravi condizioni. La Polizia Locale accerterà le responsabilità dell'automobilista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bergamo, incidente in autostrada nella notte: morto ragazzo di 28 anni - Un grave incidente si è verificato nella notte lungo l’autostrada A4, in direzione Milano. Un giovane di 28 anni ha perso la vita dopo un violento tamponamento avvenuto tra le uscite di Grumello/Telgate e Seriate, nel territorio di Bolgare, in provincia di Bergamo. L’impatto, avvenuto poco prima dell’1 di notte, ha coinvolto l’auto del ragazzo, che si è schiantata contro un mezzo pesante che procedeva nella stessa direzione. 🔗thesocialpost.it

Bergamo, Melissa scomparsa a Treviglio da due mesi: ha 16 anni - Melissa, una ragazza di 16 anni di Treviglio (Bergamo), è scomparsa da sabato 1° febbraio. A darne notizia sui suoi profili social l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. La ragazza è alta 1,65, corporatura snella, capelli neri e occhi castani. L’associazione spiega: “Non abbiamo certezze di come fosse vestita o se avesse borse o zaini”. La certezza è però che al momento della scomparsa non aveva con sé cellulare, né soldi o documenti. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Bergamo, 4 anni e 6 mesi all’ex titolare dell’asilo horror dove i bambini venivano picchiati, umiliati e maltrattati; Maltrattamenti al nido, chiesta una condanna a 4 anni e mezzo per la titolare; Bergamo, la maestra a processo per maltrattamenti: «Parlava delle sue avventure di sesso mentre i bambini piangevano disperati»; Agritravel Expo: dal 4 al 6 aprile in Fiera Bergamo torna l’attesa Fiera internazionale dei Territori e del turismo slow e sostenibile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bergamo, maltrattamenti ai bimbi dell’asilo nido: maestra rischia 4 anni e mezzo - La richiesta del pm che nel corso delle requisitoria ha parlato di “umiliazioni, aggressioni verbali e fisiche, ma anche indifferenza e trascuratezza”. La difesa chiede l’assoluzione ... 🔗msn.com