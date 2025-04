Bere champagne riduce il rischio di arresto cardiaco improvviso

cardiaco anomalo che si verifica quando il cuore smette di pompare il sangue in tutto il corpo senza preavviso. In genere l’evento si manifesta. 🔗 Today.it - Bere champagne riduce il rischio di arresto cardiaco improvviso Ogni anno, in Europa si registrano circa 400 mila arresti cardiaci improvvisi, di cui 60 mila in Italia. Una condizione causata da un ritmoanomalo che si verifica quando il cuore smette di pompare il sangue in tutto il corpo senza preavviso. In genere l’evento si manifesta. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

Quando bere il caffè, studio sconvolgente: “Riduce il rischio di morte” - Una tazza di caffè allunga la vita? Stando a uno studio dai risultati sorprendenti, sembra proprio di sì: benefici insospettabili per la nostra salute Per molti di noi, la routine quotidiana è scandita da alcuni piccoli gesti che sono diventati irrinunciabili, abitudini che si sono radicate nel profondo. Tra queste, sicuramente, accompagnare i vari momenti ... Leggi tutto L'articolo Quando bere il caffè, studio sconvolgente: “Riduce il rischio di morte” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Lo studio di Harvard: andare a Messa riduce il rischio di disperazione - Da uno studio dell’università di Harvard arriva la conferma che chi è credente, partecipa alla Messa e riceve i Sacramenti, è meno esposto alla disperazione anche nei momenti più bui della vita. Ciò che è emerso dallo studio svolto dall’università di Harvard sul rapporto tra fede e comportamento umano era facilmente intuibile. Ma a volte ... Leggi tutto L'articolo Lo studio di Harvard: andare a Messa riduce il rischio di disperazione proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Mangiare piccante in gravidanza riduce il rischio di diabete gestazionale: la scoperta in uno studio - Un nuovo studio realizzato dall'Università di Buffalo, negli Stati Uniti ha scoperto che fagioli neri e peperoncino possono proteggere le donne a rischio diabete gestazionale dalla patologia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Bere champagne riduce il rischio di arresto cardiaco improvviso; Bere champagne “protegge” il cuore dall’arresto cardiaco: l’inaspettato legame suggerito da uno studio; Bere champagne allunga la vita? Secondo uno studio riduce l'arresto cardiaco improvviso. Esulta il ministro Lollobrigida? Ma attenzione: i vini bianchi sì, i rossi no. E Filippo Champagne non è un modello...; Il Capodanno e il nuovo codice della strada, ecco quanto si può bere senza rischiare la patente. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bere champagne allunga la vita? Secondo uno studio riduce l'arresto cardiaco. Lollobrigida esulta? - Uno studio ha scoperto che bere champagne e vino bianco potrebbe ridurre il rischio di arresto cardiaco improvviso. Oltre al consumo moderato di alcol, anche l’alimentazione sana, la gestione del peso ... 🔗mowmag.com

Bere champagne “protegge” il cuore dall’arresto cardiaco: l’inaspettato legame suggerito da uno studio - Il consumo moderato di champagne e vino bianco potrebbe ridurre il rischio di arresto cardiaco, in contrasto con studi precedenti che suggeriscono che ... 🔗fanpage.it

I medici e il «vino sano»: «Bevendo meno e meglio si riduce il rischio d’infarto» - Bere vino, non berlo ... Se tenere sotto stretto controllo i bicchieri riduce il rischio di cancro, non cancella gli effetti positivi per il sistema cardiocircolatorio: «Ci sono diversi studi ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it