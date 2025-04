Benevento seduta mattutina all’Imbriani | si punta al recupero di Manconi

Benevento che domenica ospiterà la Juventus Next Gen al "Ciro Vigorito" nel primo turno dei playoff in gara secca. Sotto osservazione l'attaccante Jacopo Manconi che ha saltato l'ultima gara di Giugliano con lo staff medico che proverà in tutti i modi a metterlo a disposizione di mister Auteri. L'ex Modena ha un problema di natura sciatalgica e alla fine potrebbe anche farcela per il match contro i bianconeri. Nel frattempo il Benevento si è ritrovato questa mattina all'Antistadio Imbriani per la consueta seduta di allenamento. Il lavoro odierno ha previsto esercizi di forza esplosiva ed elastica in palestra, seguiti da esercitazioni tattiche 6vs4 focalizzate sull'allineamento difensivo. La sessione si è conclusa con un'esercitazione su tre zone del campo e un'attività defaticante di scarico.

