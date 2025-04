Benevento 5 stangata del GS | porte chiuse fino a novembre 2025 inibiti tre dirigenti

Benevento 5 e dei suoi dirigenti. I fatti (LEGGI QUI) risalirebbero a domenica scorsa subito dopo la fine del match di serie A disputato al “PalaTedeschi” contro l’Italservice C5 Pesaro, chiuso sul 4-4. Il sodalizio giallorosso è stato sanzionato con una ammenda di 5.000 euro e con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30 novembre 2025 “perché – si legge nel comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 – nel corso del secondo tempo propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti la panchina avversaria. Perché a fine gara mentre le squadre avevano appena completato il saluto fair play, il Presidente ed il Vice Presidente della Società, sigg. 🔗 Anteprima24.it - Benevento 5, stangata del GS: porte chiuse fino a novembre 2025, inibiti tre dirigenti Tempo di lettura: 3 minutiSono decisioni molto pesanti quelle assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del5 e dei suoi. I fatti (LEGGI QUI) risalirebbero a domenica scorsa subito dopo la fine del match di serie A disputato al “PalaTedeschi” contro l’Italservice C5 Pesaro, chiuso sul 4-4. Il sodalizio giallorosso è stato sanzionato con una ammenda di 5.000 euro e con l’obbligo di disputare le gare aal 30“perché – si legge nel comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 – nel corso del secondo tempo propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti la panchina avversaria. Perché a fine gara mentre le squadre avevano appena completato il saluto fair play, il Presidente ed il Vice Presidente della Società, sigg. 🔗 Anteprima24.it

