Benevento 5 stangata del Giudice Sportivo | porte chiuse fino a novembre 2025 inibiti tre dirigenti

Giudice Sportivo nei confronti del Benevento 5 e dei suoi dirigenti. I fatti (LEGGI QUI) risalirebbero a domenica scorsa subito dopo la fine del match di serie A disputato al “PalaTedeschi” contro l’Italservice C5 Pesaro, chiuso sul 4-4. Il sodalizio giallorosso è stato sanzionato con una ammenda di 5.000 euro e con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30 novembre 2025 “perché – si legge nel comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 – nel corso del secondo tempo propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti la panchina avversaria. Perché a fine gara mentre le squadre avevano appena completato il saluto fair play, il Presidente ed il Vice Presidente della Società, sigg. 🔗 Anteprima24.it - Benevento 5, stangata del Giudice Sportivo: porte chiuse fino a novembre 2025, inibiti tre dirigenti Tempo di lettura: 3 minutiSono decisioni molto pesanti quelle assunte dalnei confronti del5 e dei suoi. I fatti (LEGGI QUI) risalirebbero a domenica scorsa subito dopo la fine del match di serie A disputato al “PalaTedeschi” contro l’Italservice C5 Pesaro, chiuso sul 4-4. Il sodalizio giallorosso è stato sanzionato con una ammenda di 5.000 euro e con l’obbligo di disputare le gare aal 30“perché – si legge nel comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 – nel corso del secondo tempo propri sostenitori rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti la panchina avversaria. Perché a fine gara mentre le squadre avevano appena completato il saluto fair play, il Presidente ed il Vice Presidente della Società, sigg. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Giudice Sportivo, il Cerignola perde due calciatori per la sfida contro il Benevento - Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna sorpresa dalle decisioni del Giudice Sportivo che ha fermato per un turno i calciatori del Cerignola Giuseppe Coccia e di Diego Santiago Visentin. Entrambi, erano in diffida, sono stati ammoniti nel corso dell’ultimo match vinto 2-0 a Cava de’ Tirreni e non saranno quindi a disposizione di mister Raffaele per la gara contro il Benevento in programma domenica 16 aprile alle 19:30. 🔗anteprima24.it

Giudice Sportivo, multato il Benevento: nessuno squalificato tra i giallorossi - Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a 700 euro la multa inflitta dal Giudice Sportivo al Benevento per ” per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. 🔗anteprima24.it

È arrivata la stangata per Yildiz: la decisione UFFICIALE del giudice sportivo - L’attaccante della Juventus squalificato dopo l’espulsione contro il Monza: altri nove calciatori fermati dopo la 34a giornata Era attesa, è arrivata: stangata per Kenan Yildiz dopo l’espulsione alla fine del primo tempo della gara contro il Monza. La gomitata rifilata a Bianco al 46? costa all’attaccante della Juventus due giornate di stop con il calciatore bianconero che sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida Champions contro Bologna e Lazio. 🔗calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Benevento 5, stangata del Giudice Sportivo: porte chiuse fino a novembre 2025, inibiti tre dirigenti; Rissa post gara, stangata sul Benevento 5; Serie A, stangata sul Benevento e i suoi tifosi. Tutte le sanzioni per lo Sky Match col Pesaro; Giudice Sportivo, stangata per Veltri. Multa al Benevento. Il Giugliano perde il sannita Giorgione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Benevento 5, mano pesante del giudice sportivo: porte chiuse fino a dicembre e 5000 euro - Costa caro al Benevento 5, il finale di gara della 26esima giornata di campionato di serie A contro il Pesaro terminato sul campo con il punteggio di 4-4. Al club sanita che chiude ... 🔗msn.com

Italservice aggredita a Benevento. Il giudice sportivo conferma: “Una caccia all’uomo” - Diverse sanzioni per squadra campana: multa da 5mila euro, squalifiche per i dirigenti e obbligo di giocare a porte chiuse fino alla fine di novembre ... 🔗rainews.it

Giudice sportivo, un attaccante salta il Benevento. Multa all'Avellino, inibito un dirigente - Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Giuseppe Panico, arrivato alla 5^ ammonizione stagionale. L'attaccante salterà il Benevento, che non ha ricevuto sanzioni. 🔗msn.com