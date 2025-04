Benedetto Ceraulo morto suicida a 63 anni il killer di Maurizio Gucci si era sparato dopo aver colpito con due colpi di pistola il figlio per un graffio sull' auto

Benedetto Ceraulo è morto suicida a 63 anni. Il killer di Maurizio Gucci si era sparato dopo aver colpito con due colpi di pistola il figlio per un graffio sull'auto. Il fatto ha avuto luogo il 22 aprile scorso quando il 63enne aveva sparato al volto del figlio dopo l'accusa di un graffio sull'auto. Le sue condizioni era apparse da subito gravissime.

Benedetto Ceraulo, è morto il killer di Gucci: si era sparato dopo aver colpito il figlio - Si è spento a 63 anni dopo giorni di agonia Benedetto Ceraulo, noto come l'autore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci del 1995 e che lo scorso 22 aprile aveva sparato al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite, per poi spararsi in testa. L'uomo è morto dopo il ricovero presso... 🔗milanotoday.it

Benedetto Ceraulo, morto l'uomo che uccise Maurizio Gucci: la scorsa settimana si era sparato al volto dopo aver ferito il figlio - È morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio... 🔗ilmessaggero.it

Spari al figlio, è morto Benedetto Ceraulo. Donati gli organi del killer di Gucci - Santa Maria a Monte (Pisa), 30 aprile 2025 – Benedetto Ceraulo, il sicario che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha tentato di ammazzare il figlio Gaetano sparandogli due colpi di pistola al volto, è morto all’ospedale di Cisanello a Pisa. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio dalla Procura della Repubblica. Ceraulo, dopo aver esploso le due pistolettate contro il figlio, aveva rivolto la pistola contro la sua testa e si era sparato. 🔗lanazione.it

Morto il killer di Maurizio Gucci, era il nisseno Benedetto Ceraulo: aveva tentato di togliersi la vita dopo aver sparato al figlio - E’ morto suicida, dopo un’agonia di sette giorni, il killer dell’imprenditore Maurizio Gucci, assassinato il 27 marzo 1995 a Milano. Il 63enne Benedetto Ceraulo, originario di Caltanissetta, che ha sc ... 🔗msn.com

Benedetto Ceraulo, killer di Maurizio Gucci, morto dopo un'agonia di una settimana: si era sparato alla testa - Benedetto Ceraulo è morto suicida dopo un'agonia di sette giorni, era il killer dell'imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 1995 a Milano ... 🔗virgilio.it

Morto il killer di Maurizio Gucci dopo un'agonia di 7 giorni, si era sparato in testa - Il 63enne Benedetto Ceraulo aveva scontato 28 anni di carcere e aveva cercato di ricostruirsi una vita come viticoltore nelle campagne pisane ... 🔗msn.com