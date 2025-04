Benedetto Ceraulo morto l' uomo che uccise Maurizio Gucci | la scorsa settimana si era sparato al volto dopo aver ferito il figlio

morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio. 🔗 Leggo.it - Benedetto Ceraulo, morto l'uomo che uccise Maurizio Gucci: la scorsa settimana si era sparato al volto dopo aver ferito il figlio , 63 anni, l'che nel 1995l'imprenditoree che il 22 aprile scorso hadue colpi di pistola alcontro il. 🔗 Leggo.it

Spari al figlio, è morto Benedetto Ceraulo. Donati gli organi del killer di Gucci - Santa Maria a Monte (Pisa), 30 aprile 2025 – Benedetto Ceraulo, il sicario che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha tentato di ammazzare il figlio Gaetano sparandogli due colpi di pistola al volto, è morto all’ospedale di Cisanello a Pisa. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio dalla Procura della Repubblica. Ceraulo, dopo aver esploso le due pistolettate contro il figlio, aveva rivolto la pistola contro la sua testa e si era sparato. 🔗lanazione.it

Morto Benedetto Ceraulo, il killer di Gucci che ha sparato al figlio - Pisa, 29 aprile 2025 – E’ morto Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite nel giardino di casa. Ceraulo è morto a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Da martedì della scorsa settimana era in coma, dopo essersi sparato con la stessa pistola (detenuta illegalmente) che aveva usato poco prima per sparare al figlio, che era riuscito a scappare anche se in gravi condizioni. 🔗lanazione.it

