Benedetto Ceraulo è morto suicida dopo un'agonia di sette giorni, era il killer dell'imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 1995 a Milano 🔗 Notizie.virgilio.it - Benedetto Ceraulo, killer di Maurizio Gucci, morto dopo un'agonia di una settimana: si era sparato alla testa suicidaun'di sette giorni, era ildell'imprenditore, assassinato nel 1995 a Milano 🔗 Notizie.virgilio.it

Pisa, killer di Maurizio Gucci Benedetto Ceraulo spara in faccia al figlio dopo lite e poi tenta il suicidio, ora è in fin di vita - È successo nella casa del padre a Santa Maria a Monte, il figlio non è in pericolo ma dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico Benedetto Ceraulo, già noto alle cronache nazionali per essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, ha sparato in faccia al figlio 37enne dopo u 🔗ilgiornaleditalia.it

Il killer di Maurizio Gucci, Benedetto Ceraulo, prova a uccidere il figlio e a suicidarsi - Sarebbe una lite familiare, finita poi a colpi di arma da fuoco, la base del tentato omicidio e tentato suicidio avvenuto nella zona della Fontine, nel comune di Santa Maria a Monte (Pisa). Benedetto Ceraulo ha sparato al figlio, al volto, prima di tentare di togliersi la vita con la stessa arma. Trent’anni fa Ceraulo fu l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, commissionato da Patrizia Reggiani. 🔗open.online

