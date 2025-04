Liberoquotidiano.it - Belve, una Francesca Fagnani vietata ai minori

Sono piccanti questeriparte di slancio con la quinta stagione del suo acclamato show del martedì sera di Rai 2 con un paio di interviste ad alto contenuto di peperoncino. Insospettabile Nathalie Guetta, l’attrice francese ma ormai naturalizzata italiana diventata famosissima nel ruolo di Natalina, la perpetua di Don Matteo. «Non è una battuta, davvero mi dispiace non essere stata più zoc**la, la zoc*la che è in me era minuscola, era pochissima, quindi collegata con l’aggressività. Era qui nascosta da qualche parte». Lasgrana gli occhi: «Ce l’aveva nel colon?». «L’aspetto zoc*la non è stato presente, non mi ha aiutata, in tutti i sensi. Non nascere zoc**la è stato veramente un handicap!». Lo conferma il suo maggior rimpianto: «Non essere stata mai chiamata per una parte romantica: non ero mica bruttissima! Si sveglieranno cinque minuti prima che muoio!». 🔗 Liberoquotidiano.it