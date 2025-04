Dilei.it - Belve, pagelle della prima puntata: Impacciatore autentica (9), Guetta faticosa (5)

Rieccoci qua:è tornato e ci era mancato. Dopo una settimana di pausa, la nuova stagione del programma di Francesca Fagnani ha debuttato su Rai 2 martedì 29 aprile con unaricca di nomi, momenti ironici e confessioni forti. L’apertura è nel segno dell’umorismo taglienteconduttrice: laospite, Sabrina, è “l’unica star internazionale che può vantare sia il Cruciverbone che una candidatura agli Emmy”; il secondo, Marcell Jacobs, è “venuto di corsa”, e la terza, Nathalie, “voleva diventare un personaggio di Fellini e invece è diventata la perpetua di Don Matteo. Vabbè, dai, c’eravamo quasi”.Ad accompagnare laanche la voce di Serena Brancale, presenza fissa in studio con reinterpretazioni musicali in stile personale. Per lei non bastano le, ci vorrebbe un registro intero per mettere i voti alti a mille zeri. 🔗 Dilei.it