Bellano sempre più centro della cultura | nasce il Museo Giancarlo Vitali

Museo Giancarlo Vitali è realtà e ha aperto al pubblico. L'inaugurazione è avvenuta martedì sera, un momento di festa cui hanno partecipato numerose autorità. Si tratta dell'attrazione di punta del Bac, il percorso 'Bellano Arte cultura' che in oltre un chilometro propone arte, bellezza. 🔗 Leccotoday.it - Bellano sempre più centro della cultura: nasce il Museo Giancarlo Vitali Ilè realtà e ha aperto al pubblico. L'inaugurazione è avvenuta martedì sera, un momento di festa cui hanno partecipato numerose autorità. Si tratta dell'attrazione di punta del Bac, il percorso 'Arte' che in oltre un chilometro propone arte, bellezza. 🔗 Leccotoday.it

Su altri siti se ne discute

Bellano sempre più centro della cultura: nasce il Museo Giancarlo Vitali - Il Museo Giancarlo Vitali è realtà e ha aperto al pubblico. L'inaugurazione è avvenuta martedì sera, un momento di festa cui hanno partecipato numerose autorità. Si tratta dell'attrazione di punta del Bac, il percorso 'Bellano Arte Cultura' che in oltre un chilometro propone arte, bellezza... 🔗leccotoday.it

Palumbo all’ottavo centro. "Dobbiamo fare di più, niente tragedie» - "Partita difficile. Gli ultimi dieci minuti non bastano, dobbiamo fare di più e dobbiamo capirlo. Dovremo farci trovare pronti dopo la sosta. Non facciamo tragedie, però". Il calcio di rigore siglato al ’Menti’ (foto) significa ottavo gol stagione per Antonio Palumbo. Siamo certi, però, avrebbe preferito ben altro momento per un aggiornamento dei suoi numeri molto importanti. Le parole del fantasista sono state piuttosto limpide: "Sono stati più bravi di noi a non farci trovare gli spazi, ma non ci hanno messo sotto in maniera così aggressiva – ha spiegato – ci siamo fatti gol da soli, ... 🔗sport.quotidiano.net

Più Partite Iva al Sud che al Centro, ma il 47,8% delle nuove aperture è al Nord - Nel 2024, le aperture di partite Iva in Italia hanno segnato un incremento dell’1,3%, con un totale di 498.361 nuove attivazioni. Nonostante la predominanza del Nord, che ha registrato il 47,8% delle nuove aperture, alcune sorprese emergono dalle regioni del Sud, che, seppur con un divario ancora evidente, stanno mostrando segni positivi di crescita maggiore rispetto al Centro Italia. I dati sono stati pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze e forniti dall’Osservatorio sulle partite Iva che ha analizzato e suddiviso le informazioni per natura giuridica, territorio, settore ... 🔗quifinanza.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bellano sempre più centro della cultura | nasce il Museo Giancarlo Vitali. 🔗Approfondimenti da altre fonti