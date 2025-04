Bella Hadid porta il trend Y2K ad un livello successivo con vestiti super sheer e free nipple

Bella Hadid è tornata. Dopo settimane trascorse lontano dalla città, immersa nella tranquillità della natura texana accanto al fidanzato Adan Banuelos, l’icona fashion ha fatto il suo ritorno a New York con un outfit che non è passato inosservato. Lontana dai red carpet e dagli shooting patinati, Bella ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare lo stile urbano con una naturalezza disarmante.Bella Hadid torna a New York con un vestito super Y2K e continua il trend del free nippleAvvistata all’uscita del Mercer Hotel, la modella ha indossato un top off-the-shoulder trasparente, firmato dal brand britannico Me+Em, che giocava con la luce svelando (senza mai esagerare) la silhouette. La scollatura asimmetrica enfatizzava le spalle e il décolleté, regalando al look un tocco di eleganza disinvolta. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Bella Hadid porta il trend Y2K ad un livello successivo con vestiti super sheer e free nipple è tornata. Dopo settimane trascorse lontano dalla città, immersa nella tranquillità della natura texana accanto al fidanzato Adan Banuelos, l’icona fashion ha fatto il suo ritorno a New York con un outfit che non è passato inosservato. Lontana dai red carpet e dagli shooting patinati,ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare lo stile urbano con una naturalezza disarmante.torna a New York con un vestitoY2K e continua ildelAvvistata all’uscita del Mercer Hotel, la modella ha indossato un top off-the-shoulder trasparente, firmato dal brand britannico Me+Em, che giocava con la luce svelando (senza mai esagerare) la silhouette. La scollatura asimmetrica enfatizzava le spalle e il décolleté, regalando al look un tocco di eleganza disinvolta. 🔗 Metropolitanmagazine.it

