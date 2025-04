Bel podio per la Squadra Corse al Rally Città di Modena

Trasferta fruttuosa per il giovane equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta, che ha preso parte alla 42° edizione del Rally Città Modena. Il duo infatti ha colto un terzo posto di classe finale nella gara d'apertura della Coppa Italia Sesta Zona.

Lancia subito sul podio in Piemonte al ritorno nelle corse - ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Il Rally Regione Piemonte è stato nel weekend il palcoscenico perfetto per il grande ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Cuore pulsante dell’evento, il Villaggio Lancia Corse HF che ha accolto migliaia di visitatori nel centro di Alba, fra test drive della nuova Ypsilon, esposizione della sportivissima Ypsilon HF da 280 CV e il raduno di 25 Lancia storiche organizzato dal Cinzano Rally Team. 🔗ildenaro.it

Premiati i piloti 2024 della Squadra Corse Città di Pisa - Pisa, 10 febbraio 2025 - La Squadra Corse Città di Pisa ASD ha celebrato i risultati della stagione sportiva 2024 con una grande cerimonia di premiazione, svoltasi presso il Ristorante Il Peschereccio a Marina di Pisa. L’evento ha visto protagonisti oltre cinquanta conduttori del sodalizio pisano, premiati per i loro successi nei campionati nazionali e di zona. I campioni della stagione 2024 A distinguersi nel Campionato Sociale della scuderia sono stati Matteo Fichi, vincitore tra i piloti, e Giuseppe Tricoli, primo tra i co-piloti. 🔗lanazione.it

MX2, Andrea Adamo secondo GP d’Europa: bel podio in gara-1, vince Längenfelder - Comincia con il piede giusto la domenica di Andrea Adamo. Il pilota della Red Bull KTM Factory ha infatti conquistato la seconda posizione in occasione della prima gara valida per il GP d’Europa, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, invertendo finalmente il cattivo trend visto fino a questo momento, che ha visto il centauro faticare nelle prime uscite. Ottima prova quella del siciliano, finito al quinto posto nella classica bagarre ad uscita dal cancelletto, dove il più rapido è stato Karlis Alberts Reisulis (Monster Energy Yamaha), immediatamente seguito poi da ... 🔗oasport.it

