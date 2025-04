Becciu si arrende | Fuori dal conclave Altri due cardinali assenti per malattia

Laverita.info - Becciu si arrende: «Fuori dal conclave». Altri due cardinali assenti per malattia Il porporato sardo: «Rinuncio per obbedienza, ma resto innocente». Si inizia alle 16.30 del 7 maggio, 133 gli elettori. 🔗 Laverita.info

Il conclave e il caso Becciu, il cardinale fuori dall’elenco degli elettori. Ma lui: “Ho diritto a entrare” - Città del Vaticano, 22 aprile 2025 – Il Vaticano lo annovera fra i “cardinali non elettori”, e cioè i porporati che non hanno i requisiti per votare il futuro papa al prossimo conclave. Ma lui non ci sta. Parliamo di Giovanni Angelu Becciu, 75 anni, prefetto emerito della Congregazione delle cause dei santi e figura controversa all’interno della Chiesa. Lo scandalo peculato Lo scontro con Bergoglio Cosa dice Becciu Entrerà in conclave? Cardinal Angelo Becciu, during the Sermon for Lent 2025 conducted by the Preacher of the Pontifical Household, Reverend Father Roberto ... 🔗quotidiano.net

“Fuori anche loro”: Conclave, dopo Becciu altri due cardinali rinunciano. Cosa succede ora - Saranno 133 i cardinali che parteciperanno al prossimo Conclave, previsto per il 7 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo Pontefice. Questo numero è leggermente ridotto rispetto alle attese iniziali di 135 a causa di due assenze per motivi di salute. L’annuncio è stato fatto ufficialmente dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali. 🔗tvzap.it

Conclave, Becciu è fuori. Le votazioni? Saranno brevi, massimo 2-3 giorni - “Causa finita est“. Il Cardinale Angelo Becciu ha deciso di porre fine alla polemiche gravitanti intorno alla sua persona rinunciando a prendere parte al Conclave che dal prossimo 7 maggio si riunirà in Vaticano per eleggere il nuovo Papa. Le motivazioni dietro la sua decisione, almeno ufficialmente, riguardano la volontà di voler rispettare la decisione […] L'articolo Conclave, Becciu è fuori. Le votazioni? Saranno brevi, massimo 2-3 giorni proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Obbedisco. Il cardinale Becciu si arrende: "Non entro in Conclave, per il bene della Chiesa" - "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho ... 🔗huffingtonpost.it

Becciu fuori dal conclave non significa fuori dai giochi - Chiesa (Italia) La rinuncia del cardinale Angelo Becciu, coinvolto in uno scandalo immobiliare ma convinto della sua innocenza, a partecipare al prossimo conclave avrà un peso sul voto per eleggere il ... 🔗ilmanifesto.it

Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta: cosa succede ora? Le correnti sono già tre, chi sale e chi scende - I movimenti carsici si materializzano. I pro Parolin affiorano e il caso Becciu diventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si racconta, c’è stata ... 🔗ilmessaggero.it