Becciu rinuncia al Conclave tra deferenza e strategia

Becciu ha annunciato la sua rinuncia a partecipare al Conclave che il prossimo 7 maggio eleggerà il successore di Papa Francesco. Un gesto che arriva in un momento delicato, dopo settimane di voci, pressioni e silenzi nelle stanze del Vaticano. Ma dietro la decisione di Becciu c’è una trama che va ben oltre la semplice rinuncia.Becciu rinuncia al Conclave: riappacificazione o strategia?Condannato in primo grado nel controverso processo riguardante la vendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, Becciu ha scelto di non forzare la mano, evitando di creare una polemica che avrebbe potuto danneggiare ulteriormente l’immagine della Chiesa in un momento già critico. Nonostante la condanna, che ha gettato un’ombra sul suo operato, il cardinale ha deciso di non partecipare al Conclave, ma di farlo in modo misurato, senza lanciare sfide pubbliche o esprimere dissenso. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Becciu rinuncia al Conclave, tra deferenza e strategia “Obbedisco al Papa, come ho sempre fatto”. Con queste parole, sobrie ma cariche di sottintesi, il cardinale Angeloha annunciato la suaa partecipare alche il prossimo 7 maggio eleggerà il successore di Papa Francesco. Un gesto che arriva in un momento delicato, dopo settimane di voci, pressioni e silenzi nelle stanze del Vaticano. Ma dietro la decisione dic’è una trama che va ben oltre la sempliceal: riappacificazione o?Condannato in primo grado nel controverso processo riguardante la vendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra,ha scelto di non forzare la mano, evitando di creare una polemica che avrebbe potuto danneggiare ulteriormente l’immagine della Chiesa in un momento già critico. Nonostante la condanna, che ha gettato un’ombra sul suo operato, il cardinale ha deciso di non partecipare al, ma di farlo in modo misurato, senza lanciare sfide pubbliche o esprimere dissenso. 🔗 Lanotiziagiornale.it

