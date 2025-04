Becciu Obbedisco al Papa

Becciu che alla fine ha gettato la spugna e ha deciso di rinunciare per il bene del conclave stesso evitando all'assemblea tensioni. Il quorum per l'elezione del successore di Francesco scende così a 89 voti, il numero complessivo degli elettori da 135 a 133, e c'è già chi scommette che il Conclave durerà poco, due, tre giorni come dice il cardinale di Baghdad, Raphael Luois Sakò: il nuovo Papa potrebbe arrivare già nelle prime votazioni e quindi l'8 o il 9 di maggio. 🔗 Quotidiano.net - Becciu "Obbedisco al Papa" Sfuma in serata il giallo su chi sia il secondo cardinale elettore che rinuncerà al Conclave per motivi di salute. Il primo è il cardinale spagnolo Antonio Canizares Llovera conosciuto nell'ambiente vaticano come il 'piccolo Ratzinger' per la sua sintonia con Benedetto XVI e il suo forfait era già stato annunciato per motivi di salute nei giorni scorsi. L'altro, di cui si è appreso ieri, sarebbe invece John Njue del Kenya, anche lui impossibilitato per motivi di salute. Non ci sarà nemmeno il cardinale Angeloche alla fine ha gettato la spugna e ha deciso di rinunciare per il bene del conclave stesso evitando all'assemblea tensioni. Il quorum per l'elezione del successore di Francesco scende così a 89 voti, il numero complessivo degli elettori da 135 a 133, e c'è già chi scommette che il Conclave durerà poco, due, tre giorni come dice il cardinale di Baghdad, Raphael Luois Sakò: il nuovopotrebbe arrivare già nelle prime votazioni e quindi l'8 o il 9 di maggio.

Becciu ufficializza il passo indietro: “Non entro in Conclave, obbedisco al Papa. Ma sono innocente” - Era nell’aria da ieri pomeriggio, oggi è ufficiale. Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro e non entrerà in Conclave il 7 maggio. “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco e di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. 🔗secoloditalia.it

Il cardinale Becciu rinuncia al Conclave: «Obbedisco alla volontà di Papa Francesco» - Il cardinale Angelo Becciu si ritira ufficialmente dal Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. 🔗open.online

Conclave, Becciu: “Obbedisco, non voterò. Ma sono convinto della mia innocenza”. Due lettere del Papa lo escludevano - CITTA’ DEL VATICANO – Come annunciato, il cardinale Angelo Becciu ha formalizzato, attraverso una nota il suo passo indietro: non entrerà in Conclave il 7 maggio. Scrive: “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho […] L'articolo Conclave, Becciu: “Obbedisco, non voterò. Ma sono convinto della mia innocenza”. 🔗.com

La resa di Becciu: “Obbedisco a Francesco, non sarò al Conclave” - Il passo indietro dopo giorni di tensione sul cardinale condannato. “Mai preso un euro: io innocente, lo faccio per il bene della Chiesa” ... 🔗repubblica.it

Conclave, Becciu: "Obbedisco al Papa". Il cardinale ufficializza il passo indietro anticipato da Il Tempo - Dopo l'annuncio fatto ieri nella quarta congregazione, è arrivata ora l'ufficialità del passo indietro del cardinale Angelo ... 🔗iltempo.it

Becciu "Obbedisco al Papa" - Non ci sarà nemmeno il cardinale Angelo Becciu che alla fine ha gettato la spugna e ha deciso ... Raphael Luois Sakò: il nuovo Papa potrebbe arrivare già nelle prime votazioni e quindi l’8 o il 9 di ... 🔗quotidiano.net