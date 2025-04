Becciu non entrerà in Conclave Così obbedisco a Francesco

Ilgiornale.it - Becciu non entrerà in Conclave. "Così obbedisco a Francesco" Il cardinale: "Lo faccio per il bene della Chiesa, ma resto innocente". Assenti due porporati, il quorum scende a 89. L'assemblea inizierà il 7 maggio alle 16.30 🔗 Ilgiornale.it

Papa Francesco, Becciu entrerà o no in Conclave? Giallo su due lettere di Bergoglio - (Adnkronos) – Il cardinale Angelo Becciu, condannato in primo grado dal Tribunale vaticano per lo scandalo del Palazzo di Londra in attesa dell’appello e privato dei diritti connessi al cardinalato, entrerà o no in Conclave? Al momento, il Vaticano tace sul punto rinviando a dopo i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno domani, sabato […] L'articolo Papa Francesco, Becciu entrerà o no in Conclave? Giallo su due lettere di Bergoglio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il cardinale Becciu non entrerà in Conclave: “Obbedisco a Francesco” - A San Pietro si continua a preparare il Conclave, oggi sesta Congregazione generale dei cardinali. E intanto il cardinale Angelo Becciu ha comunicato la sua decisione di non prendere parte all’elezione del nuovo pontefice: “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. 🔗tv2000.it

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

