Beautiful | rivalità e intrighi in casa Forrester per la nuova collezione

Beautiful, in onda il 1 maggio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, l’attenzione si concentra su una serie di eventi che si intrecciano con raffinata complessità, tra cui il ritorno determinato di Thomas e Hope, impegnati nell’elaborazione di una nuova collezione per Hope for the Future. Un confronto creativo tra generazioni Nella . L'articolo Beautiful: rivalità e intrighi in casa Forrester per la nuova collezione è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Beautiful: rivalità e intrighi in casa Forrester per la nuova collezione Nell’imminente puntata di, in onda il 1 maggio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, l’attenzione si concentra su una serie di eventi che si intrecciano con raffinata complessità, tra cui il ritorno determinato di Thomas e Hope, impegnati nell’elaborazione di unaper Hope for the Future. Un confronto creativo tra generazioni Nella . L'articoloinper laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 febbraio 2025: Steffy torna a casa da Finn! - Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 25 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Steffy torna a casa da Finn. L'amore trionferà o Sheila combinerà un altro guaio? 🔗comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni: cresce la rivalità in famiglia e un sentimento proibito infiamma l’ufficio - Esiste un momento, in certe famiglie, in cui la passione per il proprio lavoro si mescola a desideri mai del tutto confessati. E alla Forrester Creations, quel momento pare arrivato con un fragore assordante. La tensione non è più una semplice sfumatura tra i reparti: ormai si avverte a ogni angolo, che si tratti di […] L'articolo Beautiful, anticipazioni: cresce la rivalità in famiglia e un sentimento proibito infiamma l’ufficio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

“Non mangio zuccheri né carboidrati, ma in Italia non riesco a stare a dieta. Vorrei comprare una casa in Toscana”: parla Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful - Per quasi quattro decenni è entrata nelle case degli italiani come l’iconica, volitiva (e spesso sfortunata in amore) Brooke Logan della soap opera Beautiful. Ma Katherine Kelly Lang, 62 anni, l’attrice che le presta il volto dal 1987, è molto più del suo personaggio. In un’intervista a Vanity Fair Italia, si racconta tra passioni sportive, amore incondizionato per l’Italia e una filosofia di vita all’insegna della positività, senza tralasciare qualche confessione sulla sua “dieta flessibile”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Katherine Kelly Lang e Beautiful: si gira a Roma. Un amore fra Brooke e Taylor? Chissà; Beautiful, Brooke e Taylor da rivali a coppia: l’indizio dagli USA; E' morta Darlene Conley, la Sally Spectra di Beautiful; Beautiful: rivalità e intrighi in casa Forrester per la nuova collezione. 🔗Approfondimenti da altre fonti