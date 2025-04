BEACH ZONE – Roma Beach Tour il cuore del beach volley | intervista ad Antonio Carlucci

Roma beach Tour è il punto di riferimento del beach volley amatoriale a Roma, grazie alla creazione del primo circuito dedicato agli appassionati della Capitale. In questa puntata di beach ZONE, Simona Bastiani ed Enrico Spada intervistano Antonio Carlucci, fondatore del marchio RBT, per raccontare l’evoluzione di un progetto che unisce sport, passione e aggregazione. Da oltre un decennio, RBT promuove il beach volley sul territorio Romano con eventi sempre più partecipati, coinvolgendo giocatori, spettatori e famiglie. Il circuito è affiliato alla Lega Italiana beach volley e fa parte della Federazione Italiana Pallavolo, contribuendo attivamente alla crescita della disciplina. Nell’intervista scopriremo: come è nato il progetto Roma beach Tour, l’impatto sul territorio e sulla comunità sportiva, le ambizioni future del circuito. 🔗 Oasport.it - BEACH ZONE – Roma Beach Tour, il cuore del beach volley: intervista ad Antonio Carlucci Dal 2011,è il punto di riferimento delamatoriale a, grazie alla creazione del primo circuito dedicato agli appassionati della Capitale. In questa puntata di, Simona Bastiani ed Enrico Spadano, fondatore del marchio RBT, per raccontare l’evoluzione di un progetto che unisce sport, passione e aggregazione. Da oltre un decennio, RBT promuove ilsul territoriono con eventi sempre più partecipati, coinvolgendo giocatori, spettatori e famiglie. Il circuito è affiliato alla Lega Italianae fa parte della Federazione Italiana Pallavolo, contribuendo attivamente alla crescita della disciplina. Nell’scopriremo: come è nato il progetto, l’impatto sul territorio e sulla comunità sportiva, le ambizioni future del circuito. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

BEACH ZONE. Viktoria Orsi Toth: tra Italia e… Ungheria - Si è ufficialmente conclusa la carriera agonistica di Viktoria Orsi Toth, olimpica di beach volley a Tokyo 2021 e compagna per diverse stagioni di Marta Menegatti. L’ex azzurra ha iniziato un percorso che l’ha portata a collaborare con lo staff tecnico italiano ed ha ricevuto un’interessante proposta dall’Ungheria. Ci racconta tutto nella puntata odierna di Beach Zone condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada 🔗oasport.it

Roma abbassa la "voce". Ecco il piano anti rumore per intervenire nelle zone meno silenziose - Ridurre l’inquinamento acustico in città coordinando tra loro strumenti già esistenti. È questo l’obiettivo che si è data la giunta Gualtieri approvando un apposito “Piano d’azione”. Come ridurre l'inquinamento acustico Come raggiungere l’obiettivo? Si parte in realtà da quanto già previsto... 🔗romatoday.it

Le nuove ‘zone rosse’ di Roma: Valle Aurelia, piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti - Il prefetto di Roma ha firmato un'ordinanza con cui istituisce una zona rossa nell'area della stazione ferroviaria di Valle Aurelia e del centro commerciale Aura e amplia quella già esistente nella zona della stazione Termini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maldive, esclusiva Idee per Viaggiare: è il Lily Beach Resort; Los Angeles, ci sarà un concerto di solidarietà il 30 gennaio. Tra le star Lady Gaga e Billie Eilish - Il regista James Mangold a Roma: Ci vorranno anni prima che Los Angeles torni quella di prima; Allerta gialla a Roma anche venerdì 13 settembre 2024 con pioggia e temporali: le zone a rischio; Parigi 2024, aperte ufficialmente le Olimpiadi 2024 - Aggiornamento del 27 Luglio delle ore 08:08. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online