Beach volley la sabbia che verrà! L’Italia è pronta per la stagione 2025 | nuove coppie obiettivi ambiziosi e tante novità

Al Circolo Ufficiali "Pio IX" di Roma ha ufficialmente preso il via la stagione nazionale e internazionale 2025 del Beach volley azzurro. L'incontro ha riunito dirigenti federali, tecnici, atleti e rappresentanti delle Forze Armate per fare il punto su una disciplina in continua espansione, sotto ogni punto di vista.Tra i protagonisti dell'evento il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, i direttori tecnici delle Nazionali Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, il coordinatore dell'attività territoriale Fabio Galli, il direttore sportivo Luigi Dell'Anna e Carlo Freddi, presidente del nuovo sponsor tecnico Freddy. In sala, anche i vicepresidenti Massimo Sala ed Elio Sità, il segretario generale Stefano Bellotti e tanti azzurri pronti a rappresentare L'Italia nella nuova stagione: da Gottardi e Orsi Toth a Cottafava e Dal Corso, passando per Scampoli, Bianchi, Rossi e Viscovich.

La spiaggia di Riccione capitale del beach volley: verrà trasformata in 200 campi - Oltre 1.500 atleti da tutta Europa attesi a Riccione, dal 12 al 18 aprile, per il Beachline Festival 2025, che si conferma uno degli eventi sportivi più trainanti. Il grande torneo di beach volley, che occuperà quasi un’intera settimana, garantirà oltre 9mila presenze negli alberghi della città... 🔗riminitoday.it

Beach volley, Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile - Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli uomini che piazzano due coppie agli ottavi di finale, entrambe attese da sfide sulla carta molto complicate. Tra le donne la prima impresa della nottata italiana è stata compiuta da Orsi Toth/Bianchi che, nei sedicesimi di finale, hanno sconfitto 2-1 le favorite cinesi Wang/Xia. 🔗oasport.it

Beach volley, anche Maccarese sarà protagonista dei grandi appuntamenti estivi del 2025 - La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le sedi e le date che ospiteranno i numerosi appuntamenti dei Campionati Italiani Assoluti e dei Campionati Italiani Giovanili di beach volley. Dopo aver ufficializzato a dicembre scorso le quattro tappe “Gold” Fonzies di Caorle, Montesilvano, Marina... 🔗romatoday.it

