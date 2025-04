Bayesian il 3 maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese

relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, il 3 maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese Ilaffondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato adove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bayesian, il 1° maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese - Il relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗ilgiornaleditalia.it

Conclave, l'inizio il 7 maggio alle 16.30, 133 i cardinali elettori, il quorum per l'elezione scende a 89 voti; lunedì 5 il giuramento degli addetti - Il conclave inizierà il 7 maggio come anticipato dal GdI; lo stesso giorno alle 10 la messa "pro eligendo" celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il conclave, come anticipato dal GdI, in cui i cardinali eleg 🔗ilgiornaleditalia.it

La festa patronale rinviata per Papa Francesco si terrà a inizio maggio - La festa patronale a San Tammaro, che era in programma dal 21 al 26 aprile, era stata rinviata a data da destinarsi a seguito della scomparsa di Papa Francesco. A tal proposito il sindaco Vincenzo D'Angelo ha tenuto un ulteriore confronto con il parroco, don Giovanni Antonio Mingione, e il... 🔗casertanews.it

Su questo argomento da altre fonti

Il recupero del Bayesian al via il 3 maggio, il veliero del magnate Lynch; Bayesian, slitta a giovedì inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo; Le operazioni di recupero del Bayesian al via sabato 3 maggio. L’area è già “zona rossa”; Il 3 maggio comincerà il recupero del Bayesian naufragato a Porticello. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bayesian, le operazioni di recupero inizieranno il 3 maggio - Inizieranno il 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 […] ... 🔗blogsicilia.it

Bayesian, al via le operazioni di recupero del relitto: dureranno meno di un mese. Nella tragedia morirono 7 persone - Iniziano il 3 maggio 2025 le operazioni di recupero del relitto del Bayesian, naufragato il 19 agosto 2025 nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 metri. I lavori ... 🔗msn.com

Bayesian, operazioni di recupero inizieranno il 3 maggio - (ANSA) - PALERMO, 30 APR - Inizieranno il 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo ... 🔗msn.com