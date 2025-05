Bayesian il 3 maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese

relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, il 3 maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese Ilaffondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato adove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Dopo vari rinvii, dovevano iniziare oggi 30 aprile le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian. Il via, però, è slittato ancora perché in mattinata la chiatta che serve per le operazioni era ancora al largo della Tunisia: la nuova data dovrebbe essere sabato 3 maggio. I lavori di recupero saranno condotti da una gru galleggiante per il sollevamento di carichi pesanti. Lo yacht battente bandiera britannica è affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel palermitano: nel naufragio hanno perso la vita sette persone. 🔗tg24.sky.it

Bayesian, il 1° maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese - Il relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗ilgiornaleditalia.it

Bayesian, il 3 maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese - Il relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il recupero del Bayesian al via il 3 maggio; Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo; Rinviato il recupero del relitto del Bayesian; Bayesian: al via il 3 maggio il recupero del veliero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo ... 🔗tg24.sky.it

A inizio maggio al via le operazioni di recupero del relitto del Bayesian a Porticello - Inizieranno nei primi giorni di maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian, naufragato il 19 agosto nella rada di Porticello, in provincia di Palermo, su un fondale di circa cinquanta m ... 🔗ilfattonisseno.it

Bayesian, operazioni di recupero inizieranno il 3 maggio - (ANSA) - PALERMO, 30 APR - Inizieranno il 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo ... 🔗msn.com