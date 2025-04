Bayesian gru non arriva in tempo | rinviate operazioni di recupero dello yacht naufragato

operazioni di rimozione si svolgeranno sotto il controllo del personale della Capitaneria di Porto di Palermo e sotto la vigilanza di mezzi navali della Guardia costiera, con il contributo di Guardia di finanza e carabinieri

Bayesian, il 1° maggio inizio operazioni di recupero dello yacht Perini Navi, in arrivo chiatta dalla Tunisia con gru per trasporto relitto a Termini Imerese - Il relitto dello yacht affondato la notte tra il 18 e il 19 agosto 2024 sarà trasportato a Termini Imerese dove si svolgeranno le ispezioni tecniche e i rilievi previsti dall’inchiesta in corso I lavori per riportare a galla il Bayesian, l’imbarcazione affondata a largo di Porticello dovevano 🔗ilgiornaleditalia.it

Rinviate le operazioni di recupero del Bayesian. Non è ancora arrivata la gru galleggiante - Rinviate le operazioni di recupero del Bayesian che dovevano cominciare oggi nel golfo di Porticello a causa del mancato arrivo della gru ... 🔗meridionews.it

Bayesian, le operazioni di recupero inizieranno il 3 maggio - Inizieranno il 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Bayesian naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello su di un fondale di circa 50 […] ... 🔗blogsicilia.it

Due navi gru e una sega subacquea: parte il recupero del Bayesian - Da oggi l’area dove è affondato lo yacht è off limits. La prima operazione sarà il taglio dell’albero maestro. Il rischio è che il relitto possa scivolare ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it