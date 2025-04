Bayesian al via oggi il recupero dello yacht naufragato a Palermo

oggi 30 aprile le operazioni per riportare a galla il veliero Bayesian. Lo yacht battente bandiera britannica è affondato la notte del 19 agosto 2024 davanti alla costa di Porticello, nel palermitano: nel naufragio hanno perso la vita sette persone. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo colposo e naufragio colposo. Una volta riportato a galla, il relitto verrà trasferito in un hangar del porto di Termini Imerese, dove verranno effettuati tutti i rilievi per stabilire le esatte cause dell'inabissamento.

