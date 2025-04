Battaglia sulla pelle dei lavoratori Giuliano Ugl sul contratto nazionale

contratto, contenente incrementi economici importanti, come strumento di Battaglia ideologica mostra il vero molto dei tanti che in passato non hanno avuto remore nel chinare il capo e sottoscrivere accordi con condizioni ben peggiori di quelle contenute nel CCNL del comparto sanità 2022-2024 oggi in discussione. L'ennesima fumata nera nell'incontro di ieri all'Aran mostra una ostinata posizione pregiudiziale che impedisce a tanti operatori sanitari di vedere crescere i propri emolumenti e cozza contro qualsiasi principio di giustizia sociale. E fa danni non solo nel presente ma si proietta anche sul futuro, visto che questa intransigenza chiude le porte all'avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL per il biennio 2025-2027, dove la maggior consistenza delle risorse previste dovrebbe portare a sottoscrivere un contratto con maggiori vantaggi.

Partecipazione dei lavoratori, la battaglia storica della destra. In nome della Costituzione - Nei rapporti tra lavoratori e imprese serve “un rinascimento partecipativo“. “Io vengo da una storia politica che lungo tutto il suo corso ha fatto del tema della partecipazione dei lavoratori uno dei punti qualificanti”. Un aspetto determinante ha toccato il premier Meloni intervenendo all’assemblea nazionale della Cisl all’Auditorium della Conciliazione. La partecipazione dei lavoratori nella governance delle imprese è un orizzonte che non nasca certo oggi e sul quale la destra vanta una lunga storia. 🔗secoloditalia.it

Sanità, Giuliano (UGL): "OSS, figura confinata in un angolo. Non esistono lavoratori di serie B, la politica deve intervenire" - “È passato del tempo da quando, era il 2021, la senatrice Paola Boldrini cercò attraverso un DDL di far ottenere agli OSS quei diritti e quella dignità ancora oggi negati. Non essendo schiavi di alcun pregiudizio politico salutammo con soddisfazione quello che immaginavamo potesse essere l'inizio di un cammino che portasse alla luce, garantendo definizione e valorizzazione del ruolo che prevedesse anche una formazione continua e di alta qualità, una figura essenziale ed insostituibile della piramide della sanità italiana", dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della ... 🔗iltempo.it

“Con i dazi stanno giocando sulla pelle dei lavoratori, a rischio i posti”: l’allarme degli operai della Motor Valley emiliana - “Stanno giocando sulla pelle dei lavoratori di tutto il mondo. Perché questo clima di dazi e contro dazi porterà problemi in tutte le famiglie e saremo noi lavoratori a pagare con l’aumento dei prezzi e la perdita di posti di lavoro”. Mimmo Lisi è uno degli oltre 150 lavoratori della Tecnomeccanica di Crevalcore, nel Bolognese. In questo stabilimento si producono collettori in plastica e corpi farfallati che finiscono nelle auto di tutto il mondo. 🔗ilfattoquotidiano.it

