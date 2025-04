Bastoni | Dimostrato che l’Inter non mollerà A San Siro sarà divertente

l’Inter sfiora il colpaccio in casa del Barcellona. Il pareggio, per 3-3, permette alla squadra di Simone Inzaghi di arrivare allo scontro a San Siro con un risultato più che favorevole. Le sensazioni di Alessandro Bastoni nel post-partita di Sky Sport.LA PRESTAZIONE – Alessandro Bastoni analizza quanto visto allo Stadio Olimpico Lluís Companys nei 90? di Barcellona-Inter: «È stata una partita bella e divertente, anche dal campo l’abbiamo vissuta davvero bene, confrontandoci con giocatori del calibro pazzesco. Siamo felici della prestazione, anche se potevamo evitare qualche disattenzione. Però c’è da dare merito anche a una squadra che a livello offensivo è di un livello incredibile».Bastoni nel post partita di Barcellona-InterI CAMPIONI – Alessandro Bastoni prosegue: «Yamal è pazzesco, c’è poco da dire. 🔗 Inter-news.it - Bastoni: «Dimostrato che l’Inter non mollerà. A San Siro sarà divertente» sfiora il colpaccio in casa del Barcellona. Il pareggio, per 3-3, permette alla squadra di Simone Inzaghi di arrivare allo scontro a Sancon un risultato più che favorevole. Le sensazioni di Alessandronel post-partita di Sky Sport.LA PRESTAZIONE – Alessandroanalizza quanto visto allo Stadio Olimpico Lluís Companys nei 90? di Barcellona-Inter: «È stata una partita bella e, anche dal campo l’abbiamo vissuta davvero bene, confrontandoci con giocatori del calibro pazzesco. Siamo felici della prestazione, anche se potevamo evitare qualche disattenzione. Però c’è da dare merito anche a una squadra che a livello offensivo è di un livello incredibile».nel post partita di Barcellona-InterI CAMPIONI – Alessandroprosegue: «Yamal è pazzesco, c’è poco da dire. 🔗 Inter-news.it

Bastoni a Sky: «Yamal giocatore pazzesco, oggi una bella partita. Abbiamo dimostrato che l'Inter c'è! Ecco cosa servirà al ritorno» - di RedazioneIl difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d'andata di Champions contro il Barcellona Intervenuto nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il difensore dei nerazzurri Alessandro Bastoni ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. CHE EMOZIONE E CHE PARTITA E' STATA? – «Una partita bella, divertente.

Moviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» - di RedazioneMoviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» Le parole dell'ex arbitro Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex arbitro. Graziano Cesari, ha parlato cosi della moviola in Atalanta Inter: LE PAROLE- «Il rosso di Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d'angolo.

Inter, pronto Bastoni: ma Inzaghi ha il piano B – TS - L'Inter fa visita al Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha già scelto chi giocherà in difesa, con il piano B pronto a sostituire le prime scelte scrive Tuttosport. RITORNO – Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane.

