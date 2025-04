Bastoni | Bella gara l’Inter c’è Yamal è il miglior esterno al mondo

Bastoni si è così pronunciato al termine di Barcellona-Inter, match di Champions League che si è conclusa con il punteggio di 3-3.IL COMMENTO – Alessandro Bastoni si è espresso a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter, sfida terminata 3-3. Il difensore nerazzurro ha sottolineato: «Bella partita, loro sono fortissimi. Ora dobbiamo riposare, abbiamo il Verona e poi il ritorno, questa è la 57esima partita stagionale. Una settimana come quella che abbiamo appena passato può capitare, chiaramente ci dispiace. Quello che posso dire è che non molleremo fino alla fine. Lamine Yamal è un giocatore incredibile, probabilmente il miglior esterno al mondo. Quando un giocatore effettua una prestazione come la sua, bisogna riconoscerlo».

Ventola loda l’Inter: «Grande gara di Bastoni col Feyenoord ma il mio preferito è stato un altro» - di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, ha commentato così il successo ottenuto dai nerazzurri contro il Feyenoord in Champions League Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Nicola Ventola ha commentato così il successo ottenuto in Champions League dall’Inter contro il Feyenoord all’andata degli ottavi di finale. SU FEYENOORD INTER – «Una partenza del Feyenoord di gamba, di motivazione, Martinez ha fatto una parata, poi l’Inter si è alzata e l’ha controllata bene, dominando sempre di più. 🔗internews24.com

Bastoni a Inter Tv: «Sarà una gara equilibrata! Dal Napoli ci aspettiamo questo…» - di RedazioneBastoni a Inter Tv: «Sarà una gara equilibrata! Dal Napoli ci aspettiamo questo…» Le parole del difensore nerazzurro Cosi Alessandro Bastoni nel pre partita di Napoli Inter ai microfoni di Inter Tv: SUL MATCH- «Sicuramente sarà una partita molto equilibrata. Nei big match quest’anno non siamo riusciti a fare la differenza quindi credo sia arrivato il momento giusto per farlo» COME DOVRA’ LAVORARE LA DIFESA– «Come dico sempre sia la fase difensiva che quella offensiva va fatta di squadra. 🔗internews24.com

Stramaccioni ammette: «Inter rammaricata, ecco cosa hanno fatto Bastoni e Lautaro a fine gara» - di RedazioneStramaccioni commenta la partita tra Parma e Inter, costata due punti persi ai nerazzurri in classifica Stramaccioni si è espresso ai microfoni di Dazn tornando sul pareggio tra Parma e Inter, le dichiarazioni dell’opinionista ed ex tecnico LE PAROLE – «Il rammarico dei tifosi dell’Inter e dei giocatori c’è, il Parma ha avuto un approccio di ripresa molto positivo, grazie ai cambi e al coraggio. 🔗internews24.com

Bastoni e la semifinale Inter-Barcellona: "Insieme possiamo battere tutti" - Bastoni racconta alla Gazzetta dello Sport le emozioni del quarto di finale a San Siro contro il Bayern, che ha portato l'Inter in semifinale di Champions contro il Barcellona: "Tutti pensavano fosse ... 🔗sport.sky.it

