Bastoni a Sky | Yamal giocatore pazzesco oggi una bella partita Abbiamo dimostrato che l’Inter c’è! Ecco cosa servirà al ritorno

l’Inter, Alessandro Bastoni, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il BarcellonaIntervenuto nel corso del postpartita di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il difensore dei nerazzurri Alessandro Bastoni ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.CHE EMOZIONE E CHE partita E’ STATA? – «Una partita bella, divertente. Ci siamo confrontati con giocatori dal calibro pazzesco. Siamo stati bravi»Yamal – «E’ pazzesco, c’è poco da dire. E’ un giocatore incredibile ed è altrettanto incredibile che abbia quell’età lì. C’è da dare merito loro e al loro settore giovanile».QUANTA FIDUCIA CI LASCIA QUESTO RISULTATO? – «Ci lascia fiducia perché non era facile dopo la settimana che Abbiamo vissuto, con i tanti infortuni e le tante incertezze. 🔗 Internews24.com - Bastoni a Sky: «Yamal giocatore pazzesco, oggi una bella partita. Abbiamo dimostrato che l’Inter c’è! Ecco cosa servirà al ritorno» Il difensore del, Alessandro, ha voluto dire la sua dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Champions contro il BarcellonaIntervenuto nel corso del postdi Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il difensore dei nerazzurri Alessandroha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.CHE EMOZIONE E CHEE’ STATA? – «Una, divertente. Ci siamo confrontati con giocatori dal calibro. Siamo stati bravi»– «E’, c’è poco da dire. E’ unincredibile ed è altrettanto incredibile che abbia quell’età lì. C’è da dare merito loro e al loro settore giovanile».QUANTA FIDUCIA CI LASCIA QUESTO RISULTATO? – «Ci lascia fiducia perché non era facile dopo la settimana chevissuto, con i tanti infortuni e le tante incertezze. 🔗 Internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…» - di RedazioneBastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…» Le parole del difensore dell’Inter Cosi Alessandro Bastoni a Prime Video nel post gara di Barcellona Inter: COME E’ STATA QUESTA PARTITA- «Anche noi ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, è sempre bello confrontarsi con squadre così; siamo in una semifinale di Champions. 🔗internews24.com

Bastoni, ottimismo per Bayern Monaco-Inter! Ma allarma un fattore – Sky - Bastoni dovrebbe recuperare per Bayern Monaco-Inter, sfida in programma fra due giorni. Ma in casa nerazzurra ci si interroga dopo Parma. FATTORE CHE RITORNA – In casa Inter ci si interroga all’indomani del pareggio beffardo contro il Parma. La squadra nerazzurra, avanti di due gol, si è fatta rimontare dalla formazione di Chivu in appena nove minuti sprecando l’occasione di andare momentaneamente a più sei sui ducali. 🔗inter-news.it

Van Persie a Sky: «Inter forte in tutti i reparti, un giocatore da togliergli? Ne sceglierei tanti, ecco cosa servirà domani» - di RedazioneL’allenatore del Feyenoord, Robin Van Persie, ha detto la sua alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di presentarsi in conferenza stampa, il tecnico del Feyenoord, Robin Van Persie, ha presentato così la gara di domani sera in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. SENSAZIONI – «Questa è la mia prima settimana da allenatore del Feyenoord, le sensazioni sono molto positive. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter 3-3, gol e highlights: i nerazzurri reggono, decisiva a San Siro; FINALE Barcellona-Inter 3-3: finisce in parità una partita strepitosa!; Bastoni a Prime: Partita divertentissima, noi non molliamo mai. Yamal? Giocatore incredibile; La top 11 dei calciatori europei più preziosi per valore di mercato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Bastoni: "Yamal è incredibile", Dumfries: "Siamo forti, tutto è possibile" - CALCIO, CHAMPIONS LEAGUE - Al termine del pirotecnico 3-3 del Mont Juic col Barcellona, i protagonisti dell'Inter commentano a caldo il risultato. Dumfries, aut ... 🔗eurosport.it

Bastoni a Prime : "Partita divertentissima, noi non molliamo mai. Yamal? Giocatore incredibile" - Alessandro Bastoni arriva ai microfoni di Prime Video per commentare questo incredibile pareggio tra Barcellona e Inter. Com’è stata questa partita? Noi ci siamo divertiti ma ... 🔗msn.com

Inter, Bastoni: "Abbiamo fatto 57 partite. Yamal è incredibile. Szczesny? Gli ho detto che..." - Il difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Prime Video per commentare il pirotecnico pareggio tra Barcellona e Inter. 🔗msn.com