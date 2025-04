Bastoni a Prime Video | Partita divertentissima abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…

Bastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile.» Le parole del difensore dell’InterCosi Alessandro Bastoni a Prime Video nel post gara di Barcellona Inter:COME E’ STATA QUESTA Partita- «Anche noi ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, è sempre bello confrontarsi con squadre così; siamo in una semifinale di Champions. È stata una bella Partita, con occasioni da una parte e dall’altra; ora dobbiamo riposare che abbiamo Verona e poi il ritorno, facciamo tutto con calma»COSA VUOL DIRE FARE RISULTATO QUI– «Penso che questa sia la mia 57esima Partita, l’Inter ne ha fatte altrettante. Una settimana come quella passata può capitare, spiace per i tifosi ma abbiamo dimostrato che non molliamo mai e ci siamo fino alla fine»SULL’AZIONE DI Yamal SEI RIMASTO A BOCCA APERTA- «Lamine è un Giocatore incredibile, c’è da riconoscerlo. 🔗 Internews24.com - Bastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…» : «di nonmai!incredibile.» Le parole del difensore dell’InterCosi Alessandronel post gara di Barcellona Inter:COME E’ STATA QUESTA- «Anche noi ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, è sempre bello confrontarsi con squadre così; siamo in una semifinale di Champions. È stata una bella, con occasioni da una parte e dall’altra; ora dobbiamo riposare cheVerona e poi il ritorno, facciamo tutto con calma»COSA VUOL DIRE FARE RISULTATO QUI– «Penso che questa sia la mia 57esima, l’Inter ne ha fatte altrettante. Una settimana come quella passata può capitare, spiace per i tifosi mache non molliamo mai e ci siamo fino alla fine»SULL’AZIONE DISEI RIMASTO A BOCCA APERTA- «Lamine è unincredibile, c’è da riconoscerlo. 🔗 Internews24.com

