bassa controlli in quattro alloggi sovraffollati per prevenire attività illecite

Romano di Lombardia. Proseguono con intensità i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale della Bassa Bergamasca orientale, nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza urbana. Nel corso dell'ultima settimana, gli agenti hanno effettuato 29 interventi su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione alle aree sensibili e ai luoghi di aggregazione.L'attività ha coinvolto pattuglie del pronto intervento, antidegrado e nucleo informativo. Sono state identificate 143 persone, controllati 48 veicoli e 4 alloggi (2 a Covo e 2 a Romano) per prevenire e reprimere situazioni di sovraffollamento e attività illecite. Eseguita una perquisizione personale e domiciliare. Sono stati segnalati alla Prefettura 2 soggetti per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, 4 persone sono state denunciateper reati vari (occupazione abusiva di immobile, resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme sull'immigrazione).

