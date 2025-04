Basket un CUS Pisa inguardabile cede sul campo di Versilia in gara-1 dei play-out di DR2

Pisa, 28 aprile – Se il buongiorno si vede dal mattino, l'avventura della squadra del CUS Pisa Cosmocare non promette niente di buono, nei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo del Basket 2002 Versilia, in gara uno del primo turno, gli uomini di Zeno Bizzarri di fatto non sono mai entrati in partita, segnando solo 31 punti in tutto il match e subendone ben 71. Di fronte ad una squadra non di campioni ma di persone volenterose, i gialloblù sono apparsi privi di carattere e di incisività, forse già rassegnati a giocarsi le residue chance di salvezza nel turno successivo, in cui probabilmente incontreranno Piombino. Adesso i riflettori sono puntati in gara due, sabato alle 18 al PalaCus, in cui Caldarelli e compagni sono attesi da una reazione di orgoglio, che li porti almeno allo spareggio, nuovamente sul campo del Versilia.

