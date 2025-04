Basket riassetto societario per la Virtus Roma | GVM Care & Research e Team Service nuovi azionisti di maggioranza

riassetto societario, avvenuto attraverso un aumento di capitale sociale volto a rafforzare la struttura e il progetto sportivo del Club, per La Virtus GVM Roma 1960. GVM Care & Research e Team Service diventano i nuovi azionisti di maggioranza della società, affiancati da altri cinque soci, tra aziende partner e investitori, che credono nel rilancio del Basket Romano: Geco Facility, LG Demolizioni & Costruzioni, Saverio Zoffoli, Marco Fasciani e Fabio Marsili.Contestualmente, fa saperee la società, il Consiglio di Amministrazione della Virtus ha nominato Massimiliano Pasqualini nuovo Presidente del Club. Dirigente di fiducia del presidente di GVM Ettore Sansavini e figura di riferimento per le relazioni istituzionali del gruppo nella Regione Lazio, Pasqualini guiderà la nuova fase di sviluppo della società. 🔗 , avvenuto attraverso un aumento di capitale sociale volto a rafforzare la struttura e il progetto sportivo del Club, per LaGVM1960. GVMdiventano ididella società, affiancati da altri cinque soci, tra aziende partner e investitori, che credono nel rilancio delno: Geco Facility, LG Demolizioni; Costruzioni, Saverio Zoffoli, Marco Fasciani e Fabio Marsili.Contestualmente, fa saperee la società, il Consiglio di Amministrazione dellaha nominato Massimiliano Pasqualini nuovo Presidente del Club. Dirigente di fiducia del presidente di GVM Ettore Sansavini e figura di riferimento per le relazioni istituzionali del gruppo nella Regione Lazio, Pasqualini guiderà la nuova fase di sviluppo della società. 🔗 Sportface.it

