Basket playoff Eurolega | Il Pana sbanca Istanbul e il Barça rovina la festa al Monaco

playoff di Eurolega 2025: al PalauBlaugrana, con un ruggito d'orgoglio, il Barcellona ha annullato il primo match point al Monaco che, dopo il 2-0 raggranellato in terra monegasca, è stato sconfitto 100-89 dai catalani, protagonisti di una eccellente prova soprattutto in fase offensiva. I blaugrana hanno infatti chiuso con il 62% nel tiro da due, il 46% da tre e l'80% nel tiro libero e hanno portato ben cinque giocatori in doppia cifra. A brillare nel collettivo di coach Penarroya sono stati soprattutto Willy Hernangomez, che ha chiuso la gara con 19 punti segnati e 10 rimbalzi catturati per un complessivo 31 di valutazione, e Jabari Parker che di punti ne ha segnati 16. Proprio Hernangomez, ben spalleggiato da Abrines e Parra ha messo la sua inconfondibile firma sul parziale di 15-0 che ha permesso ai catalani di prendere il largo all'alba della seconda frazione (41-27).

Basket, Eurolega: Milano sbanca a Belgrado e continua a sognare i playoff - Bologna, 13 marzo 2025 – Sorride l’Olimpia Milano e cade ancora Bologna. Questo è il bilancio del 29° turno della regular season di Eurolega delle squadre italiane. L’EA7 Emporio Armani Milano ha ottenuto un successo di importanza capitale per larincorsa a un posto ai play-in – o addirittura ai playoff – sbancando 82-80 all’ultimo respiro la Belgrade Arena, casa della Stella Rossa. Sugli scudi, tra i biancorossi meneghini, Nikola Mirotic: il montenegrino con passaporto spagnolo, reduce da un infortunio e dato in forse fino a poche ore dalla palla a due, ha dimostrato di aver recuperato ... 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: crocevia quasi decisivo per i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Stella Rossa-Olimpia Milano, ventinovesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! Sfida quasi decisiva per i meneghini sulla strada verso i playoff, ad una manciata di partite al termine della stagione regolare. L’Olimpia deve cancellare la brutta sconfitta interna della settimana scorsa contro il Fenerbahce Istanbul (76-100), con la squadra milanese attualmente al nono posto con 15-13 di record ma ancora in lizza per la post-season. 🔗oasport.it

Basket, vittorie casalinghe per Fenerbahce e Panathinaikos nei playoff di Eurolega - L’Eurolega di basket 2025 inizia la serie dei quarti di finale dei playoff, con due sfide valide per gara-1 andate in scena questa e completate da pochi minuti ovvero Fenerbahce Istanbul-Paris Basketball e Panathinaikos Atene-Efes Istanbul: scopriamo insieme come sono andate. Il Fenerbahce Istanbul rispetta il fattore campo battendo la sorpresa stagionale Paris Basketball per 83-78 e andando così sull’1-0 nella serie. 🔗oasport.it

Basket, playoff Eurolega: Il Pana sbanca Istanbul e il Barça rovina la festa al Monaco - I greci, dopo il ko di gara 2 ad OAKA si riprendono il fattore campo battendo a domicilio l'Efes 81-77, mentre i catalani hanno annullato il primo match point dei monegaschi battendoli 100-89 ... 🔗sport.quotidiano.net

EuroLega, Playoffs – G3: Nunn, Mitoglou e un gran carattere. Il Panathinaikos espugna Istanbul e batte l’Efes in gara 3 - Anadolu Efes Istanbul e Panathinaikos tornano in campo dopo due scoppiettanti gare ad Atene e la serie sul 1-1, tutta da decidere. QUINTETTO ANADOLU EFES ... 🔗basketinside.com

Basket, il Barcellona accorcia sul Monaco nei playoff di Eurolega. Il Panathinaikos Atene batte l’Efes Istanbul e va sul 2-1 - Altra grande serata di Eurolega, con due sfide completate da pochi minuti per le gare-3 dei playoff 2025 ovvero Barcellona-Monaco ed Efes ... 🔗oasport.it