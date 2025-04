Basket in Divisione Regionale 2 il GMV perde in volata con Valdera gara uno dei play-off

Valdera il primo round della sfida ai play-off con il GMV, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul campo di Ghezzano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno forse peccato di inesperienza, dominando la gara fino a tre quarti, per poi farsi rimontare dai più esperti avversari, e cedere nel finale, non senza aver provato a riaprire il match nei secondi conclusivi. Adesso i riflettori sono puntati su gara due, in programma a Capannoli lunedì 5 maggio alle 21,15, che i biancoverdi pisani devono vincere a tutti i costi, per arrivare alla bella.LA CRONACA – Il match vede gli ospiti partire molto forte, con i biancoverdi quasi intimoriti, tanto da subire, nei primi due minuti, un parziale di 9-1. I ragazzi di Cinzia Piazza entrano però in partita, prendono fiducia, iniziano ad attaccare meglio e a difendere con più di pressione, limitando i danni alla fine del primo quarto (11-17). 🔗 Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV perde in volata con Valdera gara uno dei play-off Pisa, 29 aprile 2025 – Va ail primo round della sfida ai-off con il GMV, nel campionato di2, girone A. Sul campo di Ghezzano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno forse peccato di inesperienza, dominando lafino a tre quarti, per poi farsi rimontare dai più esperti avversari, e cedere nel finale, non senza aver provato a riaprire il match nei secondi conclusivi. Adesso i riflettori sono puntati sudue, in programma a Capannoli lunedì 5 maggio alle 21,15, che i biancoverdi pisani devono vincere a tutti i costi, per arrivare alla bella.LA CRONACA – Il match vede gli ospiti partire molto forte, con i biancoverdi quasi intimoriti, tanto da subire, nei primi due minuti, un parziale di 9-1. I ragazzi di Cinzia Piazza entrano però in partita, prendono fiducia, iniziano ad attaccare meglio e a difendere con più di pressione, limitando i danni alla fine del primo quarto (11-17). 🔗 Sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Basket, lotta ma cede la IES a Livorno, in Divisione Regionale 2 - Pisa, 7 aprile 2025 – Sul campo della vicecapolista Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, la IES Sport Pisa è stata in partita fino al termine, perdendo di 7 lunghezze, nella penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. I biancocelesti di coach Campani hanno infatti ceduto solo nel finale, sotto i colpi dell’esperto Dell’Agnello. LA CRONACA – Il primo ed il secondo quarto hanno visto i padroni di casa sempre avanti, anche se di pochi punti, grazie soprattutto ai canestri da sotto dei lunghi livornesi. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa tenta l’ultima rincorsa ai play-off - Pisa, 28 febbraio 2025 – La settima giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2 vede la capolista GMV a riposo, visto il posticipo dell’ennesimo spareggio, stavolta sul campo della Dinamo Rosignano, che la insegue a due punti, in un finale di regular season particolarmente avvincente in ottica accesso ai play-off. Tra le altre formazioni pisane, nella parte più bassa della classifica, gioca in casa la IES Sport Pisa, venerdì alle 20,15 al palasport di Via Andrea Pisano contro Brusa US Livorno, mentre il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare ha poche chance, sul campo ... 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV perde in volata con Valdera gara uno dei play-off; Basket, Divisione Regionale 2: Coccaglio non si ferma più; I risultati del Campionato di Divisione Regionale 2; Basket, Dr2: la Living Brands Vigevano sconfitta a Settimo (82-72). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV perde in volata con Valdera gara uno dei play-off - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Basket, un CUS Pisa inguardabile cede sul campo di Versilia in gara-1 dei play-out di DR2 - Pisa, 28 aprile – Se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura della squadra del CUS Pisa Cosmocare non promette niente di buono, nei play-out del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. S ... 🔗msn.com

Basket, Divisione Regionale 2: Coccaglio non si ferma più - A un turno dalla fine della regular season, sono già molti i verdetti scritti per le squadre bresciane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2. I risultati maturati tra mercoledì e domenica ... 🔗giornaledibrescia.it