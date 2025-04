Basket il Barcellona accorcia sul Monaco nei playoff di Eurolega Il Panathinaikos Atene batte l’Efes Istanbul e va sul 2-1

Eurolega, con due sfide completate da pochi minuti per le gare-3 dei playoff 2025 ovvero Barcellona-Monaco ed Efes Istanbul-Panathinaikos Atene: ecco come sono andate, con Real Madrid ed Olympiacos Atene che si ritroveranno invece di fronte domani sera sempre nella Capitale spagnola per gara-4.Il Barcellona prova a riaprire la serie contro l'AS Monaco rispettando il fattore campo in gara-3 vinta col punteggio di 100-89. Primo quarto favorevole ai monegaschi (24-27), con i blaugrana che innestano le marce alte nella seconda frazione con un parziale da 27-12 che consente al Barça di di andare a +12 all'intervallo lungo (51-39). Nella ripresa il Monaco prova a reagire rosicchiando qualche punto ai padroni di casa, che riescono però a mantenere un margine di sicurezza alla terza sirena (74-66).

Basket, la Miwa continua a regalare spettacolo: battuta anche Barcellona - Tempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento esce vincitrice dallo scontro in trasferta con il Barcellona Basket, valido per la quarta giornata di andata del girone play-out. Dopo un buon inizio da parte dei sanniti, i locali trovano un buon parziale, toccando anche il +11. La reazione della Miwa, però, non si fa attendere, con i Boars che riducono il distacco ai minimi termini prima dell’intervallo, per poi costruire un cospicuo vantaggio nel terzo periodo, grazie ad una prova corale molto convincente. 🔗anteprima24.it

LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 49-42, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: gran secondo quarto dell’EA7 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:26 La schiacciata di Cornelie. OMGG PETR CORNELIE#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/XcmAx9YIvQ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 27, 2025 21:23 Percentuali sostanzialmente irreali dall’arco per l’Olimpia, che tira con 10/16, il 62,5%. Tra tutti coloro che hanno tentato una conclusione da tre solo Mannion non è stato in grado di segnare, per il resto produzione offensiva di elevatissima qualità. 🔗oasport.it

LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 72-69, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: gli ospiti rientrano a 5? dalla fine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Vince Milano, ed è un 86-80 importantissimo, dal peso specifico davvero elevato perché questa volta è un passo in più verso sia i play-in che la possibilità di battagliare anche per i playoff diretti! Timeout chiamato da Spanoulis, che forse le speranze non le ha perse. 86-80 2/2 Mirotic. SBAGLIA JAMES DA TRE! E poi arriva il fallo che manda in lunetta Mirotic a 8?2 dal termine, Milano vicinissima all’obiettivo! 84-80 2/2 LeDay, sono due possessi! Fallo immediato di Diallo su LeDay, liberi con -19?4. 🔗oasport.it

