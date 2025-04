Ilrestodelcarlino.it - Basket City senza casa. Il triste esilio della Vuelle. Ipotesi Ancona per la sfida clou

Questa è. Ma, alla fine di due giornate surreali, laha dovuto arrendersi: la partita decisivastagione dovrà disputarla in. Uno smacco. La società si è trovata incastrata in una situazione kafkiana: domenica scorsa ha vinto a Verona l’ultima partita di stagione regolare del campionato di A2, guadagnandosi il fattore campo per lacruciale, utile a tener vivi i sogni di playoff. Ma non ha il campo. La Vitrifrigo Arena, infatti, è occupata dalla convention europea di Tecnoe tornerebbe disponibile soltanto il 4 maggio.Il cub ha provato a chiedere lo spostamentogara, suggerendo di tornare alle date originali indicate dalla Lega Nazionale Pallacanestro per i play-in (4 e 7 maggio). E lunedì mattina, nel corso di una telefonata partita da Roma, il presidente Valli aveva avuto la rassicurazione che avrebbero potuto giocare domenica, come richiesto; ma solo poche ore dopo la Fip ha gelato la società inviando la comunicazione ufficiale in cui si indica la data del 1° maggio alle ore 18, con campo da definire. 🔗 Ilrestodelcarlino.it