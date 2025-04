Basciano la Cassazione conferma | divieto di avvicinamento a Codegoni e braccialetto elettronico

Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nei confronti della modella e influencer Sophie Codegoni, madre di sua figlia. Il provvedimento impone all’uomo di mantenere una distanza minima di 500 metri e prevede l’uso del braccialetto elettronico. In caso di rifiuto o violazione, scatteranno gli arresti domiciliari.Alessandro Basciano dovrà mantenere una distanza minima di 500 metriL’episodio risale a novembre 2023, quando Basciano fu arrestato con l’accusa di stalking. Secondo quanto riferito da Sophie Codegoni agli inquirenti, l’ex compagno l’avrebbe sottoposta a insulti, minacce gravi – anche di morte – e comportamenti persecutori protrattisi per oltre un anno. Dopo un primo rilascio disposto dal gip, la Procura di Milano ha fatto ricorso, chiedendo misure cautelari più severe. 🔗 Notizieaudaci.it - Basciano, la Cassazione conferma: divieto di avvicinamento a Codegoni e braccialetto elettronico Lahato ildiper Alessandro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nei confronti della modella e influencer Sophie, madre di sua figlia. Il provvedimento impone all’uomo di mantenere una distanza minima di 500 metri e prevede l’uso del. In caso di rifiuto o violazione, scatteranno gli arresti domiciliari.Alessandrodovrà mantenere una distanza minima di 500 metriL’episodio risale a novembre 2023, quandofu arrestato con l’accusa di stalking. Secondo quanto riferito da Sophieagli inquirenti, l’ex compagno l’avrebbe sottoposta a insulti, minacce gravi – anche di morte – e comportamenti persecutori protrattisi per oltre un anno. Dopo un primo rilascio disposto dal gip, la Procura di Milano ha fatto ricorso, chiedendo misure cautelari più severe. 🔗 Notizieaudaci.it

