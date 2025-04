Barzaghi | Inter da Barcellona per rilanciare aspirazioni e sogni!

Barcellona-Inter. Matteo Barzaghi su Sky Sport commenta il match dalla città catalana.

ASPIRAZIONI – Mancano pochissime ore al calcio d'inizio della semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Simone Inzaghi ha ricevuto buone notizie dall'allenamento, recuperando finalmente il suo attaccante titolare col numero 9. Matteo Barzaghi racconta il momento nerazzurro dalla città catalana: «Davanti in attacco ci sono Lautaro Martinez e Thuram. Il francese ha ripreso gli allenamenti in gruppo solo ieri, evidentemente il responso è stato buono nelle scorse ore e Inzaghi lo sceglierà da titolare al fianco del capitano argentino. L'allenatore sperava e ci credeva nel recupero definitivo. Si ricompone perciò la Thu-La e proverà a sfidare il Barcellona in forma stratosferica.

