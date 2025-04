Barcellona problema per Lamine Yamal nel riscaldamento | torna negli spogliatoi prima ma gioca

Barcellona a pochi minuti dal fischio di inizio della semifinale di andata di Champions League contro l`Inter. Durante le operazioni. 🔗 Allarme nela pochi minuti dal fischio di inizio della semifinale di andata di Champions League contro l`Inter. Durante le operazioni. 🔗 Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

VIDEO / Barcellona, Lamine Yamal: “Blackout? Ecco come ho reagito” - Il calciatore del Barcellona racconta come si sono comportati lui e i suoi compagni durante il grande blackout che ha colpito la Spagna 🔗golssip.it

Barcellona, Lamine Yamal lancia la sfida all’Inter: contro i nerazzurri la centesima in blaugrana - Barcellona, dopo la vittoria in Coppa del Re l’entusiasmo è alle stelle: Lamine Yamal vuole festeggiare in grande stile le 100 presenze Il Barcellona si conferma spietato contro il Real Madrid, vincendo 3-2 la finale di Copa del Rey e mantenendo vivo il sogno triplete. Ora però tutta l’attenzione si sposta sulla semifinale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

LIVE Alle 21 Barcellona-Inter, allarme rientrato per Yamal: parte dall'inizio; Barcellona, problema per Lamine Yamal nel riscaldamento: torna negli spogliatoi; Yamal e il fastidio muscolare nel riscaldamento: cosa è successo; Yamal, allarme Barcellona-Inter: problema muscolare nel riscaldamento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona, problema per Lamine Yamal nel riscaldamento: torna negli spogliatoi - Allarme nel Barcellona a pochi minuti dal fischio di inizio della semifinale di andata di Champions League contro l`Inter. Durante le operazioni di riscaldamento,. 🔗calciomercato.com

Yamal, allarme Barcellona-Inter: problema muscolare nel riscaldamento - Colpo di scena a Barcellona! L'uomo più atteso, Lamine Yamal potrebbe non partecipare alla semifinale di andata tra gli azulgrana e l' Inter di Inzaghi. Il diciassettenne ha terminato il riscaldamento ... 🔗tuttosport.com

Barcellona-Inter, giallo Lamine Yamal: stop durante il riscaldamento, il talento blaugrana costretto a fermarsi - La semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, se non il più atteso. Si è, infatti, fermato durante il riscaldamento Lamine Yamal ... 🔗sport.virgilio.it