Barcellona Inter Yamal interrompe il riscaldamento | ecco cos’è successo e come sta 

Barcellona Inter si apre con un piccolo-grande colpo di scena, Lamine Yamal Interrompe il riscaldamento della gara, ecco cos'è successo e come staPiccolo grande colpo di scena a pochi istanti dal via di Barcellona Inter. Lamine Yamal, forse il giocatore di maggior qualità in campo e tra i più attesi delle gara, ha accusato un problema muscolare verso la zona dell'inguine. Il giocatore ha quindi lasciato in anticipo il riscaldamento, rientrando negli spogliatoi ascoltando il consiglio del fisioterapista del club spagnolo. Anche se è uscito dal manto erboso senza apparenti gravi problemi le sue condizioni saranno da monitorare nel corso della sfida, che al momento dovrebbe vederlo in campo da protagonista fin dall'inizio. Queste le formazioni ufficiali:Barcellona (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

