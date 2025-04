Barcellona-Inter un infortunio per Flick! Prima sostituzione

Prima della fine del primo tempo, sul momentaneo risultato di 2-2, si è infortunato un giocatore del Barcellona nella sfida d'andata contro l'Inter in Champions League. I dettagli. infortunio – Jules Kounde non ce la fa proprio a proseguire la gara d'andata della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Al minuto 39 il francese, che ha saltato una sola partita in stagione, ha dato forfait per un infortunio. Ancora non si hanno informazioni precise sulle condizioni del calciatore, che però diventa un dubbio anche per il ritorno considerando i pochi giorni di distanza dal prossimo match. Il risultato è momentaneamente di 2-2.

Cuadrado, l’esito degli esami dopo l’infortunio: la decisione prima dell’Inter - L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde pezzi. Juan Cuadrado, costretto a lasciare il campo durante Juventus-Atalanta a causa di un problema muscolare, ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato le prime indiscrezioni. Ecco cosa succederà contro l’Inter. L’ESITO DEGLI ESAMI – Gli esami strumentali effettuati questa mattina da Juan Cuadrado hanno confermato la lesione di primo grado alla fascia del muscolo bicipite femorale destro. 🔗inter-news.it

Infortunio Gatti, il difensore si dimostra ancora leader: il gesto prima e dopo la sostituzione in Juve Genoa - di Redazione JuventusNews24Infortunio Gatti, il difensore si dimostra ancora leader: ecco cosa ha fatto prima di essere sostituito in Juve Genoa Brutte notizie per Tudor che perde il titolare della difesa Federico Gatti per almeno un mese. Il bianconero è anche un leader della squadra come visibile dal suo gesto prima della sostituzione in Juve–Genoa. Come riportato da Bordocam, il giocatore ha stretto i denti per assistere alla rete di Yildiz e dopo ha salutato tutti i calciatori per poi uscire e mettersi sulla ghiacciaia vicino alla panchina, incitando la squadra anche fuori dal campo. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Coman prima di Bayern Monaco-Inter. Il punto - Kingsley Coman ha dovuto rinunciare al match tra Bayern Monaco e St.Pauli, vinto dai bavaresi per 3-2, sollevando dei dubbi sulla sua presenza nella sfida di Champions League contro l’Inter. LA SITUAZIONE – Kingsley Coman non è stato nemmeno in panchina nell’impegno di Bundesliga del Bayern Monaco contro il St.Pauli. Il problema al piede sinistro, che ha impedito al francese di prendere parte alla sfida, poi vinta per 3-2 dai bavaresi, fa preoccupare la sua compagine anche in vista dei prossimi impegni. 🔗inter-news.it

Champions League: in campo Barcellona-Inter. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali; Barcellona-Inter, giallo Lamine Yamal: stop durante il riscaldamento, il talento blaugrana costretto a fermarsi; Barcellona-Inter 2-2, risultato in diretta: Yamal e Torres pareggiano i conti; Yamal e il fastidio muscolare nel riscaldamento: cosa è successo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter, giallo Lamine Yamal: stop durante il riscaldamento, il talento blaugrana costretto a fermarsi - La semifinale di andata di Champions League Barcellona-Inter rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, se non il più atteso. Si è, infatti, fermato durante il riscaldamento Lamine Yamal ... 🔗sport.virgilio.it

Barcellona, Yamal nello spogliatoio nel prepartita: cosa è successo - Lamine Yamal negli spogliatoi nel prepartita di Barcellona-Inter: lo spagnolo si tocca l'adduttore durante il riscaldamento ... 🔗gianlucadimarzio.com

Flick fulmina un gruppo di calciatori prima di Barcellona-Inter, c’è anche Yamal: cosa è successo - L'allenatore del Barcellona Flick ha richiamato alcune delle sue stelle come Yamal e Gavi nell'ultimo allenamento prima dell'andata della semifinale Champions ... 🔗fanpage.it