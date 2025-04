Barcellona-Inter Thuram la sblocca con un gol da antologia Video

Barcellona-Inter, attesissima semifinale d'andata della Champions League 202425: i nerazzurri la sbloccano dopo appena 30 secondi, grazie ad un gol clamoroso di Marcus Thuram. L'attaccante francese raccoglie un perfetto cross di Dumfries e trafigge Wojciech Szcz?sny con un tacco delizioso che si infila nell'angolino. Di seguito le immagini di quella che resterà – in ogni caso – come una delle realizzazioni più belle della competizione.Il Video di Thuram che porta in vantaggio l'InterINCROYABLE, QUEL BUT DE MARCUS Thuram. pic.twitter.comt34bHeFWRC— Inter FR (@InterMilanFRA) April 30, 2025Inter, Marotta conferma Simone Inzaghi: «Anni straordinari per il club ed è merito suo, come fare a rinunciarci?»Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della semifinale di andata della Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona.

Gol Thuram, Tikus sblocca il match del De Kuip! Inter in vantaggio – VIDEO - di RedazioneGol Thuram, Tikus sblocca il match del De Kuip! Inter in vantaggio nel match di Champions contro il Feyenoord Si sblocca finalmente Feyenoord Inter, dopo 38 minuti difficili per la squadra di Inzaghi, che però riesce ad andare avanti nel match grazie ad un gol di Marcus Thuram. Tikus si allunga su un bellissimo cross in area di Barella e porta in vantaggio i nerazzurri, che adesso dovranno impostare la partita cercando di tenere questo risultato, anche in vista del ritorno. 🔗internews24.com

Feyenoord-Inter 0-1 al 45?, la sblocca Thuram! Lautaro Martinez a un passo dal gol - Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Feyenoord-Inter, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Partita molto tosta e fisica in questi primi 45 minuti di gioco, con un Feyenoord decisamente più in condizione a livello fisico. Specialmente nei primi 30 minuti, con diversi tentativi di assalto alla porta nerazzurra, ma con un Josep Martinez sempre attento a neutralizzare le conclusioni avversarie. 🔗inter-news.it

Inter, Thuram e Lautaro per la prima volta in gol insieme in Champions: la ThuLa si sblocca col Feyenoord - La vittoria di Rotterdam contro il Feyenoord rilancia l'Inter verso i quarti di Champions League con le reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La ThuLa si è finalmente sbloccata anche in Europa, nel momento decisivo della stagione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Champions, Barcellona-Inter 0-1: Thuram la sblocca dopo trenta secondi | La diretta - Sciolti i dubbi della vigilia. Torna Thuram in coppia con Lautaro. A sinistra gioca Dimarco. In casa blaugrana Ferran Torres gioca al posto di Lewandowski ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, Thuram sblocca l’incontro dopo 30 secondi - L’Inter parte subito forte: dopo appena 30 secondi, è Marcus Thuram che sblocca l’incontro con il Barcellona. Il francese, servito dalla destra da Dumfries, segna con un colpo di tacco. Il gol del ... 🔗gianlucadimarzio.com

?? Barça-Inter 0-1 | Tacco CLAMOROSO di Thuram, gol RECORD dopo 30" ?? | OneFootball - L'Inter sblocca il risultato dopo 30 secondi con il rientrante Marcus Thuram, al primo affondo. Cross basso dalla destra di Dumfries per il clamoroso colpo di tacco dell'attaccante francese che prende ... 🔗onefootball.com