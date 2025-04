Barcellona Inter Taremi carica i nerazzurri | Sarà difficile anche per loro abbiamo una strategia

Barcellona Inter, Taremi carica i nerazzurri: «Sarà difficile anche per loro, abbiamo una strategia» L'attaccante iraniano dell'Inter Mehdi Taremi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di andata di Champions League Barcellona Inter. Queste le parole. PAROLE – «Sarà una partita difficile anche per loro, abbiamo la nostra strategia che mi sembra .

Aldo Serena: «L’Inter è in difficoltà, ma anche il Napoli… Taremi ha troppe aspettative e una concorrenza forte, Jovic no. Inzaghi per Barcellona deve fare questo» - Le parole di Aldo Serena, doppio ex di Inter e Milan, dopo il derby di Coppa Italia vinto dai rossoneri e le conseguenze per la squadra di Inzaghi Il post derby di Coppa Italia e le sue conseguenze vengono valutate sul Corriere della Sera da Aldo Serena: oggi opinionista e talent tv, nel passato attaccante […] 🔗calcionews24.com

Barcellona-Inter, rebus in attacco: Taremi, Arnautovic o 5-4-1? – CdS - Alla vigilia di Barcellona-Inter, Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio in attacco. Bagarre Taremi-Arnautovic oppure un cambio modulo, ossia il 5-4-1. BAGARRE – La vigilia di Barcellona-Inter sarà ovviamente caratterizzata dal bollettino medico di Marcus Thuram. Da capire se il francese potrà farcela (clicca qui per le ultimissime). Comunque vada, se il francese dovesse partire per Barcellona non giocherà quasi certamente dal primo minuto. 🔗inter-news.it

Lucio carica l’Inter: «Barcellona? Questa è Champions pura, tutto quello che è successo prima si azzera! I nerazzurri sono alla pari, Inzaghi merita una notte magica» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lucio, ha voluto dire la sua in vista della semifinale d’andata in Champions League di stasera contro il Barcellona Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lucio risfoglia l’album dei ricordi ripensando a quella memorabile semifinale di Champions League vinta da lui con l’Inter contro il Barcellona. L’ex difensore brasiliano si è espresso così in vista della supersfida di questa sera. 🔗internews24.com

Taremi: “Partita difficile, ma abbiamo nostra strategia. Se restiamo uniti…” - Il Barcellona è una delle squadre migliori al mondo. Ci siamo preparati bene, sappiamo che sarà difficile per noi ma anche per loro. Perché abbiamo la nostra strategia e penso che sarà buona per ... 🔗fcinter1908.it

CHAMPIONS - Inter, Taremi: "Uniti potremo lottare, dobbiamo giocare come sappiamo" - Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della semifinale d'andata della Champions League contro il Barcellona: "Sarà una partita difficile anche per loro, abbiamo la nostra s ... 🔗napolimagazine.com

Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie - CHAMPIONS LEAGUE - Segui in diretta l'avvicinamento a Barcellona-Inter, match valevole per l'andata delle semifinali. Inzaghi ritrova Thuram ma è senza Pavard, ... 🔗eurosport.it