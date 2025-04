Barcellona-Inter stasera accende il nostro mercoledì di Champions ecco dove vedere il super match gratis

Champions League. La sfida tra Barcellona e Inter, con l'andata in programma stasera ore 21 in Spagna e il ritorno martedì 6 maggio a San Siro, promette grande spettacolo. L'Inter si presenta all'appuntamento dopo aver vissuto una settimana difficile, con tre sconfitte consecutive (due in campionato contro Bologna e Roma e quella nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan) che hanno mostrato una squadra stanca. I nerazzurri affronteranno la sfida di Barcellona sapendo di trovarsi di fronte una squadra fortissima, che però in difesa concede tanto. 🔗 Gqitalia.it - Barcellona-Inter stasera accende il nostro mercoledì di Champions, ecco dove vedere il super match gratis All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Due gare, 180 minuti per decidere una delle due finaliste diLeague. La sfida tra, con l'andata in programmaore 21 in Spagna e il ritorno martedì 6 maggio a San Siro, promette grande spettacolo. L'si presenta all'appuntamento dopo aver vissuto una settimana difficile, con tre sconfitte consecutive (due in campionato contro Bologna e Roma e quella nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan) che hanno mostrato una squadra stanca. I nerazzurri affronteranno la sfida disapendo di trovarsi di fronte una squadra fortissima, che però in difesa concede tanto. 🔗 Gqitalia.it

