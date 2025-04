Barcellona-Inter sorpresa in campo | Finisce prima

Barcellona Inter Finisce con una sorpresa: è già finitaGrande entusiasmo in casa nerazzurra per Barcellona-Inter: Thuram e Dumfries fanno sognare l'Inter, poi Yamal ha fatto tornare a sperare i blaugrana.Barcellona-Inter, sorpresa in campo: "Finisce prima" (LaPresse) – Calciomercato.itPer gli uomini di Inzaghi ora c'è da difendere il risultato e per i tifosi c'è un solo modo per resistere: far finire subito la partita.Fischia la fine, arbitro villano. #BarcellonaInter— ? il Tommi ? (@ilTommi12) April 30, 2025Fischia la fineeeeeeee #BarcellonaInter #ChampionsLeague— Roberto Anesi (@robertoanesi) April 30, 2025Gol straordinario.Complimenti.#BarcellonaInter— Uchetto (@uchetto) April 30, 2025Sono già senza voce #BarcellonaInter— ?? ??????? ??? ???? ?? ? (@capitanjoskiko) April 30, 2025Per me può anche finire qui, eh.

Champions League: in campo Barcellona-Inter. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali Barcellona (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick Inter (3-5-2): ... 🔗msn.com